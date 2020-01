Elementare Bedeutung für die Weiterentwicklung

Lauda-Königshofen.Welche Fortschritte macht der Bau der Personenunterführung am Laudaer Bahnhof? Warum hat die Maßnahme für die Weiterentwicklung des Stadtteils Lauda eine so elementare Bedeutung? Zu diesen und weiteren Fragen gaben die Projektbeteiligten der Stadt Lauda-Königshofen am Mittwoch Auskunft, als die Mitglieder des Verkehrsausschusses der SPD-Landtagsfraktion im Rahmen einer dreitägigen Fraktionsklausur den Main-Tauber-Kreis besuchten.

Delegationsleiter MdL Martin Rivoir, verkehrspolitischer Sprecher der Landtags-SPD, und seine Kollegen MdL Kleinböck und MdL Ramazan Selcuk hatten den Wunsch geäußert, die insgesamt sehr aufwendige Konversionsmaßnahme im Umfeld des Bahnhofs Lauda in Augenschein zu nehmen. „Wir wissen, was uns der Bahnhof bedeutet“, stellte zu Beginn der Vorsitzende der SPD-Fraktion im Lauda-Königshöfer Gemeinderat, Siegfried Neumann, klar, auf dessen Initiative der Besuch aus Stuttgart zurückging.

Er fasste zunächst den historischen Werdegang des Bahnareals zusammen und hob die zentrale Funktion des Laudaer Bahnhofs als wichtige Schnittstelle im ländlichen Raum hervor. Durch die Anbindung an die Oberzentren Stuttgart und Würzburg sei Lauda ein bedeutsamer Mittelpunkt für viele Reisende aus den umliegenden Landkreisen.

Die SPD-Mitglieder des Verkehrsausschusses erhielten im Anschluss durch den städtischen Tiefbauleiter Oliver Litterer und den stellvertretenden Leiter des Fachbereichs 4 (Bau, Stadtentwicklung) Sven Göbel einen gründlichen Sachstandsbericht zum Projektfortschritt.

Die rund 40 Meter lange Unterführung verbinde künftig die Tauberstraße mit dem Stadtkern, so dass dadurch gewissermaßen ein neuer Stadtteil entstehe. Der neue Durchlass ergebe in Verlängerung mit der vorhandenen Unterführung ein einheitliches Erscheinungsbild, wodurch das Bahnareal als Ganzes profitiere. Insgesamt seien vier Rahmenblöcke mit einem Gewicht von jeweils rund 220 Tonnen unter die Gleise geschoben worden.

Weitere Planungen

Noch in diesem Jahr soll mit der Weiterentwicklung des Bahnareals Ost fortgefahren werden. Dort werden ein Seniorenzentrum mit Pflegeheim und seniorengerechten Wohnungen sowie ein Therapiezentrum entstehen. Ferner beinhaltet das Bahnareal einen Park-And-Ride-Parkplatz mit Zufahrt von der Inselstraße sowie einen behindertengerechten Zugang zur Personenunterführung. Ebenfalls soll auch eine Toilettenanlage den Bahnhofsbereich komplettieren.

Die anwesenden SPD-Stadträtinnen Brigitte Kohout (aus Wertheim) und Ruth Römig (Lauda-Königshofen) berichteten von zunehmenden Schwierigkeiten bei den Zuganschlüssen aufgrund der zu kurzen Umsteigezeiten beispielsweise in Osterburken. Ihre einstimmige Bewertung: das sei nicht benutzerfreundlich. Manfred Silberzahn, Mitglied der Bürgerinitiative „Frankenbahn für alle“ aus Boxberg, wies daraufhin, dass es unter diesen Umständen schwierig sein dürfte, die notwendigen Fahrgastzahlen in den nächsten drei Jahren zu erreichen, um die aufgestockten Zuschüsse auch zukünftig zu erhalten.

Mit Hinblick auf die Zukunft des Schienenverkehrs herrschte bei den Landesabgeordneten schließlich Einigkeit, dass die Akzeptanz insbesondere der Pendler nur bei entsprechender Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit gesichert werde. Deshalb sei eine hohe Qualität bei der Taktung und Pünktlichkeit enorm wichtig, so die Ausschussmitglieder einstimmig. Die Fertigstellung der Personenunterführung ist für diesen Sommer geplant. stv

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 18.01.2020