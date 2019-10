Einführung mehrheitlich abgelehnt

Lauda-Königshofen.Vorerst abgelehnt wurde am Montag die Einführung einer Lauda-Königshofen-App mit Informationen und weiteren Funktionen. 15 Ratsmitglieder von FBL und SPD/Freien Bürger votierten mit Nein, von CDU und Bürgermeister Maertens gab es 13 Ja-Stimmen für den Unionsantrag.

Die App, deren Schwerpunkt auf Bürgerinformationen liegen soll, wäre als Ergänzung zu den bisherigen Kommunikationskanälen wie Homepage, Newsletter, soziale Medien oder Broschüren und Flyer gedacht gewesen. Als Einführungskosten wären 15 000 Euro angefallen, dazu hätten sich jährlich 3000 Euro Betriebskosten hinzugesellt, wie Thomas Maertens sagte, der darauf hinwies, dass Städte wie Pforzheim oder Tübingen bereits mit solch einer App arbeiteten.

Keinerlei Notwendigkeit

Herbert Bieber (FBL) sah keinerlei Notwendigkeit für solch ein Angebot: „Wir haben die Homepage erst überarbeitet, zudem werden die Bürger auch über die Zeitung gut informiert.“ Sein Fraktionskollege Reinhard Vollmer vertrat die Auffassung, dass mehr Bürgerbeteiligung grundsätzlich eine gute Idee sei, doch er habe Zweifel, „ob damit alle Altersgruppen erreicht werden“.

Christoph Kraus, städtischer Pressesprecher, sprach sich ausdrücklich für so eine App aus, weil sie eine gute Ergänzung darstelle. Alle Kanäle zusammen ergäben in Sachen Erreichbarkeit der Bevölkerung einen hohen Prozentsatz. Für Marco Hess (CDU) ist es wichtig, mit der Zeit zu gehen. Lauda-Königshofen wolle eine „Stadt mit Zukunft für alle Generationen“ sein, dafür sei solch eine App ein bereicherndes Element. Und sein fraktionsinterner Mitstreiter Dominik Martin meinte kurz und knapp: „Wir sollten nicht an der falschen Stelle sparen, zumal viele ohnehin Smartphone oder Tablet benutzen.“

Zeitgeist komme und gehe, so Hubert Segeritz (FBL). „Das digitale Zeitalter lässt sich nicht verhindern, es birgt aber auch Gefahren.“ Sich mit einer Stadt wie Tübingen auf diesem Gebiet zu vergleichen, sei ohnehin gewagt. Zudem sehe er Probleme, was die Weitergabe von Daten angehe. Als Stadt sei man auch für Minderheiten da – und diesbezüglich benötige es nicht unbedingt einer App, zumal deren Abstimmungen, sofern ihr Angebot weiter ausgebaut würde, keinesfalls repräsentativ sei. Und einen Mehrwert sehe er nicht unbedingt.

Der richtige Zeitpunkt?

Die Frage von Siegfried Neumann (SPD), ob es denn im Main-Tauber-Kreis bereits Kommunen gebe, die mit solch einer App arbeiteten, musste Bürgermeister Thomas Maertens verneinen: „Manche befassen sich damit.“ Neumann meinte weiter, ob es denn jetzt überhaupt der richtige Zeitpunkt sei, sich damit zu beschäftigen. Auch er kritisierte den Vergleich mit Tübingen als nicht passend. Er bestritt zwar nicht, dass es wichtig sei, die Bevölkerung ausreichend mit Informationen zu versorgen. Ob dies allerdings mittels solch einer App gelinge, lasse sich schwer feststellen. Für ihn komme die Einführung „zur Unzeit“.

Letzteres kritisierte Marco Hess. Solch eine App komme überhaupt nicht zur Unzeit. Man sollte auch mal den Mut aufbringen, Pionier zu sein und dürfe nicht immer andere Kommunen als Indikatoren nehmen. Und er unterstellte der FBL in diesem Zusammenhang, den Wahlkampf in den Vordergrund gestellt zu haben.

Vor der Schlussabstimmung wurde Michael Geier (FBL) die Diskussion schließlich zu bunt und er beantragte deren sofortiges Ende, was mit 16:11 Stimmen beschlossen wurde.

