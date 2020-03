Eine gemeinsame Aufgabe

Gerlachsheim.Die kommunalpolitische Entwicklung Gerlachsheims gleicht nach Ansicht des Bürgermeisterkandidaten Mirco Göbel einer Fieberkurve mit vielen Tiefpunkten, unter anderem der Schließung des Seniorenzentrums, Leerstände im Kloster, Aufgabe des Bauprojekts „Wohnheim Kloster“ durch den Caritasverband, Verlust der beschützenden Werkstätte.

Bei seinen Familientreffen in Lauda habe er den enormen Funktionsverlust dieses Stadtteils wahrgenommen. Sein Ziel ist es, wie er in einer Pressemeldung den FN mitteilt, als Bürgermeister die Lebensqualität der Bürger zu erhalten. Die teilweise dubiosen Vorgänge um die Planung und Genehmigung der Bodenaufbereitungsanlage waren der letzte Tropfen, um die kritische Stimmung im Ort weiter aufzuheizen, so dass viele Bewohner Gerlachsheims auch vor dem Rathaus demonstrierten, um ihren Unmut in friedlichen Protesten öffentlich zu machen.

„Das bedeutet“, so Göbel, „dass nach meinem demokratischen Verständnis, der Beschluss des Gemeinderates, alternative Standorte zu suchen als Ergebnis des ’Runden Tisches’, sorgfältig geprüft und umgesetzt werden muss.“ Auch der Main-Tauber-Kreis sollte sich seiner Verantwortung bewusst sein und anerkennen, dass die Bodenaufbereitung im Wesentlichen eine gemeinschaftliche Zukunftsaufgabe unseres Kreises sei und in weit geringerem Maße eine Pflichtaufgabe für Lauda-Königshofen. Deshalb sollten bei der Suche nach Alternativstandorten kreisweit alle Gemeinden der Region beteiligt werden.

Durch die Sanierung und Modernisierung des Klosters in einer Größenordnung von rund 1,6 Mio Euro wurden durch den Landkreis mit der Unterbringung von Schulen sowie verschiedener Praxen, neue zukunftstaugliche Nutzungen gefunden. Durch langjährige Mietverträge gelinge es zukünftig dem Eigentümer, auch nach dem Auslaufen der Erbpacht dauerhafte Einnahmen durch das Kloster zu generieren.

Die neue Form der Nutzung sowie die geplante Umgestaltung des Klostervorplatzes mache klar, „dass die Innenentwicklung des drittgrößten Stadtteils neu ausgerichtet werden muss. „Insbesondere hinsichtlich der Verkehrsführung muss der Schwerlastverkehr aus Gerlachsheim begrenzt werden“, so Göbel.

