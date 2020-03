Einbruch in Friseursalon

Lauda.Anwohner bemerkten am frühen Donnerstag gegen 3.30 Uhr einen flüchtenden Einbrecher in der Bachgasse in Lauda. Durch das Bersten von Glas wurde ein Anwohner aufmerksam und sah eine dunkel gekleidete Person, die von einem Friseursalon kommend flüchtete. Dort war eine große Schaufensterscheibe mit einem Gullydeckel eingeworfen worden. Im Anschluss entwendete der noch unbekannte Täter Bargeld aus der Kasse. Eine sofort eingeleitete Fahndung des Polizeireviers Tauberbischofsheim verlief negativ. Personen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, sollten sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, 09341/ 81 0, melden.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 20.03.2020