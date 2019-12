Einbrecher unterwegs

Lauda.Einbrecher waren in der Nacht zum Freitag in Lauda am Werk. Dabei wurde in fünf verschiedene Gebäude eingebrochen bzw. dies versucht. In der Bachgasse war eine Ergotherapie-Praxis betroffen. Hier wurde die Eingangstüre aufgewuchtet und dabei ein Schaden in Höhe von etwa 1 000 Euro angerichtet. Gestohlen wurde vermutlich nichts. In der Tauberstraße waren drei Gebäude betroffen. An zwei Gebäuden blieb es beim Versuch, in die dortigen Büroräumlichkeiten einzudringen. Es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro. Bei einem dritten Gebäude gelang es dem Einbrecher, in eine Kfz-Werkstatt einzudringen. Hierzu wurde ein Fenster aufgewuchtet. Aus dem Büro wurden Briefmarken gestohlen. Der an dem Gebäude angerichtete Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro überschreitet den Wert des Diebesgutes um ein Vielfaches. Schlussendlich wurde noch ein Gebäude „Am Wörth“ heimgesucht. Auch hier blieb es beim Einbruchsversuch, jedoch entstand ein Sachschaden von 1000 Euro. Hinweise erbittet der Polizeiposten Lauda-Königshofen, Telefon 09343/62130.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 09.12.2019