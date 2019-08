Einblick in unbekannte Welt

Lauda-Königshofen.„Taucht ein in die Vergangenheit und erfahrt alles über die bäuerlichen Tätigkeiten vor langer Zeit...“ fordert das Ferienprogramm von Lauda-Königshofen, durchgeführt vom Heimat- und Kulturverein Lauda (HKV) auf – und die jungen Besucher bekamen im Bauernhofmuseum von Bertold Hollerbach in Distelhausen in der Tat einen interessanten Einblick in die Zeit der Großelterngeneration, eine weitgehend unbekannte Welt.

In Haus und Scheune mit Küchenutensilien von Kaffeemühlen, historischen Küchenwaagen, nützlichem Spielzeug – Puppen und Puppenwagen bis zu kleinen Schubkarren zur Vorbereitung auf das Erwachsenenleben inspizierten die jungen Besucher alles, was Bertold Hollerbach in vielen Jahren zusammengetragen und praxisnah präsentiert hat, unter der sachkundigen Führung seiner beiden Enkelinnen Sina und Pia Götzelmann.

Die umfangreiche und vielseitige Sammlung von Landmaschinen und Ackergeräten wie Eggen, Mäh-, Dresch- und Häckselmaschinen, um nur einige wenige zu nennen, zeigte der Sammler stolz selbst vor und drückte auch einigen Freiwilligen Dreschflegel in die Hand, um sich wie auch beim Fertigen von Zinken für Holzrechen praktisch zu bewähren.

Als krönenden Abschluss gab es noch ein von HKV-Organisator Rolf Lehmann gefertigtes Teilnahme-Zertifikat als Andenken an interessante Stunden und danach Butterbrote mit von den Teilnehmern selbstproduzierter Butter an der gemeinsamen Tafel und für Hollerbach einen Geschenkkorb mit „nahrhaftem“ Inhalt. irg

