Ein zukunftsweisender Schritt

Mit dem Hochbehälter in Gerlachsheim wurde das zentrale Bauwerk für die Wasserversorgung in Lauda-Königshofen geschaffen.

Gerlachsheim. Nach rund zwei Jahren Bauzeit ist eine der „Verteilstationen“ des Zweckverbands Wasserversorgung Mittlere Tauber fertiggestellt. Der Zentralhochbehälter auf dem Tauberberg in Gerlachsheim stellt zusammen mit dem Pumpwerk Grünsfeldhausen und dem sich im Bau befindlichen Zentralhochbehälter in Tauberbischofsheim die Übergabepunkte der Wasserlieferung des Zweckverbands an die Kommunen dar.

Nach der Rohwassergewinnung in den Brunnen im Stadtgebiet von Lauda-Königshofen und der Aufbereitung im Wasserwerk in Dittigheim wird das Trinkwasser vom Zweckverband an die Stadt Lauda-Königshofen übergeben und von dort in deren Ortsnetze weitertransportiert.

Wasser für einen Tag

Als „rundes Werk“, das mit seiner Architektur eine besondere Fernwirkung habe, bezeichnete Bürgermeister Thomas Maertens den Hochbehälter, der am Mittwoch mit den Mitgliedern des Zweckverbands und Vertretern aus der Landespolitik eingeweiht wurde. Die 1800 Kubikmeter Gesamtvolumen reichten aus, um Lauda-Königshofen einen Tag mit Wasser zu versorgen.

Der Bürgermeister würdigte die Arbeit der beteiligten Firmen und zeigte sich mit dem finanziellen Rahmen zufrieden: Bei Kosten von 2 030 000 Euro betrage der Förderbetrag aus dem Programm Wasserwirtschaft des Landes 1 542 500 Euro. „Die Wasserqualität ist gut“, sagte Maertens. Schon bald sollen neben den bereits verbundenen Stadtteilen Gerlachsheim und Lauda-Nord mit Oberlauda alle weiteren Stadtteile an den Hochbehälter angeschlossen werden.

Regierungspräsident Wolfgang Reimer, der die Wasserversorgung in elf Landkreisen verantwortet, betonte, dass die Bereitstellung von Wasser die „wichtigste Daseinsvorsorge“ sei. Mit Blick auf den Klimawandel und dessen Auswirkungen wie Starkregen und Dürreperioden sei die Gründung des Zweckverbands ein wichtiger Schritt gewesen, sagte Reimer.

„Wir wollen nicht auf unsere lokalen Brunnen verzichten. Mit dem System hier wurden gute Voraussetzungen für die Zukunft geschaffen. Ich bin davon überzeugt, dass dieses und die folgenden Projekte zum Erfolg führen.“

Hoher Stellenwert für das Land

Die Gesamtsumme von 60 Millionen Euro, die für die Wasserversorgung Mittlere Tauber bewilligt wurde, nannte Reimer einen „großen Brocken“. „Es bleibt abzuwarten, ob diese Summe ausreichen wird“, sagte Wolfgang Reinhart, CDU-Fraktionsvorsitzender im Landtag.

Er unterstrich, dass die kommunale Wasserversorgung für das Land Baden-Württemberg einen hohen Stellenwert hat: Die Mittel dafür seien gegenüber 2017 mehr als verdreifacht worden. Auch Reinhart sieht die Mitglieder des Zweckverbands durch die Systemveränderung gut aufgestellt. „Die heutige Einweihung ist ein Meilenstein für eine moderne Wasserversorgung im gesamten mittleren Taubertal. Es ist ein wichtiger Sprung in die Zukunft. Dadurch wird auch Gefahren wie Hochwasser und anderen Grundwasserversorgungen vorgebeugt.“

Dem CDU-Fraktionsvorsitzenden war es auch ein Anliegen, zu betonen, dass eine sichere und hochwertige Wasserversorgung ein Privileg sei.

„Im Alltag wissen wir diesen Wert oft gar nicht so richtig zu schätzen. Weltweit haben zwei Milliarden Menschen keinen dauerhaften Zugang zu sauberem Trinkwasser.“

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 06.03.2020