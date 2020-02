Ein Star des französischen Blues

Königshofen.Manu Lanvin & „The Devil Blues“ aus Paris kommen am Samstag, 22. Februar, um 21 Uhr in den „Kulturschock“ nach Königshofen, um alle zu begeistern, die noch nicht genug haben von Fasching, gar nichts mit Fasching am Hut haben oder einfach nur ein fantastisches Live Konzert erleben wollen. Bereits letztes Jahr waren die drei Franzosen vor Ort und haben das Haus so was von gerockt.

Dem Blues sagt man eine große Spiritualität nach – und wahrhaftig gibt es Musiker und Bandleader, deren Beziehung zur Musik über das schiere Runterspielen von Songs hinausgeht. Der Star der französischen Blues Szene nennt sich Manu Lanvin und seine Band „The Devil Blues“ geht mit ihm durch dick und dünn. Eine einmalige Erfolgsgeschichte in Frankreich kommt jetzt auch nach Deutschland.

Nach drei zwischen 2000 und 2006 produzierten Solo-Alben hatte Manu Lanvin endlich seine Band gefunden – ein Rock/Blues Power-Trio, das perfekt zu ihm passt.

Es besteht kein Zweifel, dass die Zusammenarbeit mit der texanischen Blues-Legende Calvin Russell eine Wende in Manus Karriere war. Kurze Zeit, nachdem er Calvins letztes Album produziert und mitgeschrieben hatte, begann er an seinem vierten Album „Mauvais Casting“ zu arbeiten, das 2012 veröffentlicht wurde. Dabei stellte er seinen neuen, frischen Sound vor, der von der Musikgemeinde sehr gut aufgenommen wurde und dem französischen Bluesman etliche Türen öffnete.

2013 spielten Manu und „The Devil Bkues“ im L’Olympia, The Apollo Theater, am Montreux Jazz Festival und über 120 Shows in manch angesehenem Lokal europaweit und in den USA. Er erhielt eine persönliche Einladung von Claude Nobs und Quincy Jones, um in New York für die Jazz Foundation of America zu performen. Zudem wurde er 2014 ausgewählt, Frankreich an der International Blues Challenge in Memphis zu repräsentieren.

Im Juli 2015 wurde Manu mit dem „The Cognac Passion Prize“ für seine Erfolge in der Welt des Blues, Soul und Funk ausgezeichnet.

Am 13. November 2015 wurden Paris und das Bataclan von Terroristen attackiert, welche als Ziel die französische Jugend, die Musikwelt und die damit verbundene Freiheit hatten.

Die Nation und die gesamte Weltbevölkerung waren von dieser Tat überwältigt. Daraufhin sagte Manu: „Wenn Gott hier ist um zu töten, bevorzuge ich den Teufel, denn der tötet niemanden.“ Er verkündet Frieden und Liebe durch Blues & Rock ‘n’ Roll“ bezogen auf sein „The Devil“-Tattoo, das er auf dem Rücken trägt. Das Bild davon, fotografiert von Eric Martin, wurde das Cover von „Blues, Booze & Rock ‘n’ Roll“, das im September 2016 released wurde.

„Blues, Booze & Rock ‘n’ Roll“ war zweifellos Manus erwachsenstes Album und brachte ihm die Anerkennung von einer breiten Palette an Medien ein. Vom „Le Parisien“ wurde es als „Best Album of the Year“ ausgezeichnet, als „eine der besten Performances des Jahres“ vom „Rock & Folk“ Magazin, außerdem brachte es ihm eine Nominierung als „Best Male Performer“ beim „France’s Cristal Globes 2017“ ein – ein Blues-Künstler, der endlich in der französischen Musikszene aufgenommen wurde.

Von Johnny Hallyday wurde Manu aufgerufen, seine Tournee zu eröffnen. Dabei wurde er auf der Bühne von Paul Personen unterstützt. Seine immer größer werdende Fangemeinde und der große Zuspruch von Kollegen zeugen von seinem kontinuierlichen Wachstum und seiner Leistung als Blues&Roll-Künstler. Er verkörpert perfekt den desillusionierten Bluesman, der über harte Zeiten singen kann, aber ebenso mühelos den optimistischen Rocker, der seine „The Devil’s Music“ benutzt um für eine bessere Welt zu predigen.

