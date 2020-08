Ein Spaziergang durch die Heimatgeschichte

Der Bonifatiusweg bei Oberlauda bietet Wanderern aus Nah und Fern allerlei Erlebnisse in abwechslungsreicher Landschaft.

Oberlauda. Der Bonifatius-Wanderweg rund um einen der ältesten Orte Tauber-Frankens lädt in seiner wildromantischen Route dazu ein, das ganze Spektrum von Natur, Kultur, Spiritualität und tiefverwurzeltem Glauben der hiesigen Bevölkerung zu erleben.

Die gesamte Streckenlänge des Rundwanderwegs, der mit dem Symbol eines Wanderstabes auf Plaketten mit rotem Hintergrund ausgeschildert ist, beträgt zehn Kilometer und dauert rund drei Stunden. Alternativ kann eine Kurzwanderstrecke mit sechs Kilometern Länge und einer Dauer von etwa zwei Stunden gewählt werden.

Ausgangspunkt Barockkirche

Ausgangspunkt ist die betont schlicht gehaltenen Barockkirche St. Martin im Ortskern von Oberlauda, die laut einer heute nicht mehr vorhandenen Inschrift von Pfarrer Humbertus aus dem Jahr 1330, unter König Pippin durch den Heiligen Bonifatius daselbst in „Sankt Martins Ehr“ geweiht worden sein soll.

Diese gegen den Willen der Bevölkerung um 1790 unter dem heutigen Glockenturm vermauerte Inschrift war Anlass für den Heimat- und Kulturverein Oberlauda, vor einigen Jahren diesen spirituellen Naturwanderweg zu erarbeiten und somit auch dem großen Missionar des Frankenlandes zu gedenken.

Vor dem Treppenaufgang zur Kirche befindet sich an der Mauer eine Tafel mit Informationen und Erläuterungen über den Bonifatius-Weg, die 2013 vom örtlichen Heimat- und Kulturverein in Kooperation mit der Stadt Lauda-Königshofen angebracht wurde.

Zudem wird auf ihr der Zusammenhang zwischen dem „heiligen“ Bonifatius und Oberlauda hergestellt – eine Begebenheit, die in den Archiven Würzburg und Amorbach seit frühster Zeit dokumentiert ist sowie in vielen historischen Quellen der fränkischen Heimatgeschichte dargelegt wird. Gleichzeitig mit der Anbringung der Tafel wurde der Bonifatiusweg offiziell in die Wanderkarte der Stadt Lauda- Königshofen im Rahmen deren Neuauflage aufgenommen.

„Mul zu Oberluden“

Gleich in der Nähe der St. Martin-Kirche und dem Beginn des Wanderweges kann man in einem Hinterhof an der Ecke Brunnenstraße/Schulstraße das größte oberschlächtige Mühlrad Süddeutschlands mit seinem beeindruckenden Durchmesser von 8,5 Metern bewundern. Schon etwa 1330 wurde die „Mul zu Oberluden“ vom Kloster Gerlachsheim an König Ludwig den Bayern überantwortet. Nach ursprünglichen herzoglichen und dann ludenschen Besitz befindet sich die Mühle seit 1669 in Privatbesitz. 1935 wurde der Mühlenbetrieb eingestellt. 1978 erfolgte die Instandsetzung des aus dem 19. Jahrhundert stammenden Mühlrades.

In der Johann-Martin-Schleyer-Straße lohnt sich noch ein Blick auf den „Volapük-Platz“ in Oberlauda, der ebenso wie die gleichnamige Straße dem in Oberlauda geborenen Johann-Martin-Schleyer gewidmet ist. Der katholische Priester, Lyriker und Philanthrop erfand 1880 die Plan- und Weltsprache „Volapük“. 2015 wurde auf dieser Platzanlage die durch eine Spendenaktion des Heimat- und Kulturvereins finanzierte Bronzefigur „Bauer mit Milchkanne“ errichtet.

Der Weg entlang der Brunnenstraße, Schulstraße, Johann-Martin-Schleyer-Straße, Ritterstraße und des Rosenbergwegs führt an vielen steinernen Bildstöcken vorbei hinauf in das Gewann „Langer Weinberg“.

Blick bis in den Spessart

Dort geht es an alten, kleinparzellierten Weinberganlagen und Streuobstwiesen vorbei, welche durch eine große Artenvielfalt an Trockenhangbewohnern geprägt sind. Mehrere Kiefernwaldungen passierend gelangt man zum sogenannten Wetterkreuz, dem höchsten Punkt weit und breit, der an klaren Tagen einen Blick bis in den Spessart bietet.

Das „Wetterkreuz“, steinernes und ausdrucksstarkes Kruzifix, steht seit 1714 zum Gedenken an ein großes Unwetter auf dieser Anhöhe sowie Grenze der Gemarkungen Oberlauda, Lauda, Distelhausen und Dittwar.

Kühlung im Quellgebiet „Eierling“

Herunter ins Tal entlang des Naturschutzgebiets Dittwarer Berg, an der „Bruder Konrads Kapelle“ vorbei läuft der Wanderer durch das Oberlaudaer Quellgebiet „Eierling“, welches zur Kühlung und Erfrischung einlädt. Mit dem Aufstieg vorbei am Naturdenkmal „siebenarmige Kiefer“ hoch zur Schlossberghütte hat der Wanderer einen schönen Blick auf Oberlauda und dessen reich strukturierte Kulturlandschaft.

Dort angekommen kann man unterhalb in der bestehenden Geländeformation die Umrisse des ehemaligen Schlosses der Herren von Luden erkennen, welches in den Wirren des Bauernkrieges am 14. April 1525 in Brand gesteckt wurde. Der bischöfliche Geschichtsschreiber Lorenz Fries beschreibt in einem Verlaufsbericht die letzten Tage des herrschaftlichen Schlosses und deren Bewohner, die dann vom Bauernhaufen in Bad Mergentheim in Festungshaft genommen wurden.

Besinnliches Verweilen

Weiter durch den kühlen Mischwald stößt man auf die „Lourdesgrotte“, auch „Mariengrotte“ genannt, die im Jahr 1905 erbaut wurde und sich seither großer Beliebtheit erfreut. Sie lädt ebenso zum besinnlichen Verweilen und zur inneren Einkehr ein wie die zahlreichen Bildstöcke und Monumente unterwegs.

Weiter hinunter entlang des Kreuzwegs nähert man sich über die verwinkelte Obere Raingasse kommend wieder dem Ausgangspunkt des Rundweges.

Die Wanderkarte Lauda-Königshofen im Maßstab 1:25 000, in der auch der Bonifatiusweg enthalten ist, beinhaltet Infos wie etwa Ausgangspunkte, Streckenlängen, Wanderzeiten, Kurzbeschreibungen und Abbildungen zu insgesamt 20 Rundwanderwegen und Spaziergängen im Stadtbereich sowie zu Etappen regionaler oder überregionaler Wanderwege.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 20.08.2020