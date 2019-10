Ein Ort des Verweilens und des Innehaltens

Für Aufmerksamkeit, Aufsehen und Fragen bei Bürgern und Gästen sorgte in diesem Sommer eine grüne „Telefonzelle“ in Lauda, die auch jetzt am „Weinherbst“ am Sonntag noch zu sehen ist.

Lauda. Eine noch dazu grüne Telefonzelle auf dem Parkplatz vor dem Gasthof „Goldener Stern“, zudem in längst währenden Zeiten der Mobiltelefone bei (fast) gänzlichem „Aussterben“ der öffentlichen Münz- und Karten-Fernsprechapparate induzierte seit Juli bis in den jetzigen Herbst hinein bei vielen Bürgern und Gästen in Lauda sowohl für Aufsehen sowie erstaunte und verwunderte Blicke und Fragen als auch für Neugierde, Gesprächsstoff und Diskussionen.

„Was ist das denn?“

„Was ist das denn?“ – stellten sich bei vielen Menschen ebenso Fragen wie zum Beispiel, was es mit dieser grünen „Telefonzelle“ auf sich und welchen Zweck sie habe. Bei diesem Objekt handelt es sich tatsächlich nicht um eine Fernsprecheinrichtung, sondern in Wirklichkeit um eine interaktive Installation im öffentlichen Raum mit dem Titel „Kult! Urzelle kultureller Ideen“ aus dem Atelier von Tassilo Timm – Produktions-Kulturmanagement.

„Tausend Ideen machen es möglich“ lautet ein Motto des aus Karlsruhe stammenden Kunstschaffenden und Kulturmanagers. Mit der umgewidmeten Telefonzelle will Timm frei zugänglich zur Auseinandersetzung mit kulturbildenden und kulturinformellen Angeboten anregen und herausfordern. „Die Zelle ist ein Kulturzeichen, sie soll für Staunen sorgen. Die Menschen, die an ihr vorbei gehen, werden sich fragen, was es damit auf sich hat, was es da soll. Durch Neugier werfen sie dann einen Blick in die Zelle“, erklärt Timm. Ein besonderer Effekt zu einer entsprechenden Neugierde, sich auf einen Blick in das Objekt sowie auf ungewöhnliche Erfahrungen und Erlebnisse einzulassen, entstehe durch die Ambivalenz der Wahrnehmung zwischen einerseits „eigentlich bekannt als Telefonzelle“ und andererseits dem schon äußerlich erkennbar „gänzlich anderem Inhalt“. Dazu trage auch die ungewöhnlich grüne Farbe der Zelle bei, zu der Timm durch einen gleichfarbigen Sportwagen inspirieren worden sei.

Mit der Umwidmung und dem Umbau dieser ehemaligen Telefonzelle der Bundespost aus dem vergangenen Jahrhundert mit einer Grundfläche von nicht ganz einem Quadratmeter habe er zum einen den kleinstmöglich begehbaren, abgegrenzten Kulturraum geschaffen. Zum Zweiten sei diese Kulturzelle durch ihre Bauart nur temporär ortsgebunden. „Die darin enthaltenen frei zugänglichen Materialien sind eine Herausforderung zur Sozialkompetenz und Umgang mit Kulturgut“, betont Timm.

Durch die Anregung, sich zum Beispiel lesend, beobachtend oder schreibend spontan und gänzlich aus dem Alltag eines öffentlichen Platzes einem Kulturmoment zuzuwenden, werde Kultur erlebbar. Zudem solle die Zelle an Ursprünge für ein gutes gesellschaftliches Miteinander erinnern.

In der geschlossenen Atmosphäre des unter anderem mit kulturellen Bezügen zur Stadt Lauda-Königshofen ausgestatten Raumes nebst einer Sitzecke können Besucher sich zum Beispiel ausruhen, die Gedanken an die alltäglichen Erledigungen kurz aussetzen, die Anregungen von Kulturgedanken aufnehmen, einen eigenen Kulturspruch in ein Buch eintragen oder unerfüllte Wünsche auf einen Notizblock schreiben und in einen „Wunsch-Briefkasten“ einwerfen.

Vor sechs Jahren geschaffen

Timm kreierte und schuf die grüne „Kult! Urzelle“ vor rund sechs Jahren, um sie als bewegte Kunst in unterschiedlichen Zeiträumen auf verschiedenen öffentlichen Arealen „auftauchen“ und wieder entschwinden zu lassen sowie die eine oder andere Erinnerungsspur und Anregung bei der jeweiligen Ortschaft zu hinterlassen. Beispielsweise war das Projekt ab Juni 2015 in den Sommermonaten anlässlich des 300-jährigen Stadtjubiläums in Karlsruhe zu sehen.

Timms „Kult! Urzelle“ hatte bereits auf dem Weinfest in Lauda für Aufsehen, Verwunderung und Fragen bei vielen Besuchern gesorgt, als sie in dieser Zeit zwischen Marktplatz und Oberes Tor zu sehen war. Mit Gerhard Schwab, Gastronom und Inhaber des „Goldenen Sterns“, fand Timm einen Kooperationspartner, der bereit war, die Kulturzelle auf der Parkplatzfläche vor seinem Gasthof aufstellen zu lassen und zu präsentieren. Dadurch habe sich mit der Dynamik und Kraft der Kreativität als auch privater Unterstützung ein dem Projekt adäquater Standort in Lauda noch dazu direkt am 5-Sterne-Radwanderweg „Liebliches Taubertal“ und vor einem Gastronomiebetrieb finden lassen, hebt Timm hervor.

Ihre Freude und ihren Dank über Timms Initiative, seine „Kult! Urzelle kultureller Ideen“ auch in Lauda, äußerte neben Gerhard Schwab ebenfalls Christine Jouaux, Beirätin des Heimat- und Kulturvereins Lauda sowie Kammergruppenvorsitzende der Architekten im Main-Tauber-Kreis. Mit ihrem prominenten Standort und der entsprechenden Außenwirkung habe die Zelle nicht nur innerhalb der Stadt, sondern auch über Lauda-Königshofen und dem Taubertal hinaus eine Wirkung als Kulturbotschafterin in den vergangenen Monaten bis jetzt ausgeübt, zeigt sie sich überzeugt.

In Lauda-Königshofen engagiert sich Tassilo Timm nicht nur mit seiner „Kulturzelle“ aktiv, sondern auf zahlreiche andere Weisen. Zum Beispiel war er Teammitglied des Ingenieurteams Jouaux Architekten und beratende Ingenieure aus Grünsfeld bei der zweitägigen Planungswerkstatt zur Gestaltung und Nutzungsfindung für das ehemalige Betriebswerk Süd beim Bahnhof Lauda im Mai. Zudem erzielte er beim Kunstwettbewerb „Taubertal Flair und Atmosphäre“ des Kunsthauses „Weinpalette Neugebauer“ in Lauda im Mai 2018 in der Sparte „Skulptur“ den dritten Preis.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.10.2019