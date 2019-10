„Ein Musterbeispiel für alle Kollegen“

Lauda.Für 40 Jahre Betriebszugehörigkeit zur Firma Lauda wurde Rainer Deinert von der Geschäftsführung im Beisein des Lauda-Führungskreises und des Betriebsrates geehrt. Als Energiegeräteelektroniker fing er seine Ausbildung im September 1979 an und ist dem Familienunternehmen seitdem treu geblieben. Auch der Bürgermeister der Stadt Lauda-Königshofen, Thomas Maertens, gratulierte bei der Feierstunde dem gebürtigen Tauberbischofsheimer.

Geschätzter Mitarbeiter

Man sei bei Lauda in der glücklichen Lage, in diesem Jahr sehr viele Mitarbeiter auszuzeichnen, sagte der Geschäftsführende Gesellschafter, Dr. Gunther Wobser, zu Beginn seiner Festrede. Mit Rainer Deinert, der in Grünsfeldhausen beheimatet ist, nehme man einen geschätzten und beliebten Mitarbeiter in die Reihe derer auf, die 40 Jahre oder länger für das Familienunternehmen tätig sind.

In der Karriere von Rainer Deinert habe es eine Reihe besonderer Meilensteine gegeben, so Wobser. So habe er ab 1986 mit dem Aufbau der Reparaturwerkstatt, dem heutigen Lauda Service, wertvolle Pionierarbeit für den Temperiergerätehersteller geleistet. 1994 wurde er zu deren Leiter und 2004 schließlich zum Gruppenleiter Reparatur und Wartung ernannt. Darüber hinaus absolvierte er neben der beruflichen Tätigkeit eine Weiterbildung zum Geprüften Industriemeister der Fachrichtung Elektrotechnik. „Mit diesem Rüstzeug und mit dem Vertrauen der Geschäftsführung wechselte er ab 2006 als Leiter Elektromontage in eine überaus wichtige Position innerhalb des Unternehmens, in der er bis heute tätig ist.“ Mit rund 30 qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sei die Elektromontage eine sehr bedeutende Meisterei und fertigt die sogenannten Kontrollköpfe einschließlich leistungsstarker Pumpen, hieß es.

Auch seine Rolle als Brandschutzbeauftragter, die er seit 2010 innehat, zeige seinen Willen, Verantwortung zu übernehmen. Geschätzt werde Rainer Deinert von seinen Kollegen für seinen angenehmen, bodenständigen Umgang und seine gewissenhafte Art, so Wobser.

Auch seine Arbeit mit den Auszubildenden, die er seit Jahren sachkundig und mit Freude am Vermitteln leistet, fand lobende Anerkennung.

Rainer Deinert habe „den Geist des Familienunternehmens hochleben lassen“ und sei damit „ein Musterbeispiel“ für alle Kollegen und Mitarbeiter, so Dr. Gunther Wobser in seiner Laudatio.

Ehrenurkunde überreicht

Zu seinem 40-Jahr-Betriebsjubiläum überreichte Dr. Gunther Wobser die Ehrenurkunde der Firma.

Bürgermeister Thomas Maertens würdigte die Leistung des langjährigen Lauda-Mitarbeiters mit der Ehrenurkunde des Landes Baden-Württemberg. Diese Art der Würdigung der Verdienste langjähriger Mitarbeiter sei, so Thomas Maertens, in der Region einzigartig.

Auch der Leiter Logistik, Daniel Härtel sowie der Betriebsratsvorsitzende, Elmar Mohr, sprachen dem Jubilar ihren Dank für seine Leistungen aus. pm

© Fränkische Nachrichten, Montag, 21.10.2019