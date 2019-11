Autor Guido Fuchs stellt am 20. November in der „Weinlese“ in Gerlachsheim sein aktuelles Werk „In der Bahnhofsgaststätte – ein literarisches Menü in zwölf Gängen“ bei einer Lesung vor.

Lauda/Gerlachsheim. In dem Werk hat er Geschichte und Geschichten der einst weit verbreiteten Bahnhofsgaststätten literarisch verarbeitet. Die Geschichten erzählen vom Bahnhofsalltag und dabei gibt es durchaus auch Berührungspunkte zu den Bahnhöfen in der Region – auch wenn diese bis auf Würzburg nicht benannt werden.

In Würzburg studiert

Der Autor Dr. Guido Fuchs wurde 1953 in Göppingen geboren. Sein Studium in der katholischen Theologie, Musikwissenschaften und Byzantinistik absolvierte er von 1975 bis 1981 in Würzburg. Seit 2005 ist er Mitglied der Deutschen Akademie für Kulinaristik in Bad Mergentheim. Seit 1990 wirkt er als Autor und inzwischen ist sein 45. Buch „In der Bahnhofsgaststätte“ erschienen.

Fuchs, der in Hildesheim und Würzburg wohnt und arbeitet, wurde für seine Bücher 2016 mit dem Wissenschaftspreis des Kulinaristik-Forums ausgezeichnet.

Auf die Idee zu diesem Buch über Bahnhofsgaststätten kaum Guido Fuchs vor einigen Jahren in einem Gespräch mit seinem Freund Wolfgang Kretschmer, als sie sich wieder einmal über Kulinarisches unterhielten. Sein Großvater war bei der Bahn und sein jüngster Sohn ist Lokführer geworden. Als er an der Universität in Würzburg tätig war, radelte er öfters mit seinen Kindern durchs Taubertal – und dabei besuchten sie auch den Bahnhof in Lauda.

Jeder Bahnhof hatte früher eine Bahnhofsgasstätte, so auch die Bahnhöfe in der Region, manchmal auch in mehrere Klassen unterteilt. So gab es auch im Bahnhof Lauda eine Gaststätte zweiter und dritter Klasse.

Es gab legendäre Speisekathedralen darunter wie auch kleine Schankstüberl, in denen sich gemütlich sitzen ließ. Viele wurden in den letzten Jahren abgerissen, umgebaut, wichen Schnellrestaurants oder Snackpoints.

Doch in der Literatur leben sie fort, hier werden Bahnhofsrestaurants, -buffets und -cafés als Ort kulinarischer Genüsse (oder zumindest eines späten Bieres) beschrieben – aber auch der frohen Begegnung und traurigen Trennungen, der heimatlichen Sehnsüchte und heimlichen Fluchten, vieler kleiner Begebenheiten und besonderer Ereignisse, die man heute, da man mit dem Coffee-to-go durch die Bahnhofshallen stürmt, kaum noch erleben kann.

Poesie der Wartesäle

Das Werk umfasst insgesamt zwölf Gänge – wie die einzelnen Kapitel hier genannt werden – hierbei gibt es viele Geschichten zu entdecken, in denen man sich selbst als Bahnreisenden wiederfindet. Sie erzählen von der Poesie der Wartesäle, der Romantik des Reisens, von Pendlern, Pennern und Pennälern und Leuten, die in den Wartesälen warten.

Also auch von den Personen, die Tag für Tag die Bahn nutzen oder von hier aus ihre Urlaubsreise antreten. In den einzelnen Kapiteln werden auch bekannte deutsche Schriftsteller wie Heinrich Böll, Hans Fallada und Gerhart Hauptmann zitiert, um nur einige zu nennen. Es sind auch zahlreiche Abbildungen und Karikaturen und Bahnhofsgaststätten zu sehen.

In dem Werk sind das Reisen und das Speisen sowie die Literatur auf publizistische Weise vereint, so der Autor über sein Buch.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 12.11.2019