Ein kleiner Hauch von Messeatmosphäre

Eine insgesamt zufriedene Zwischenbilanz können die Organisatoren und Verantwortlichen nach dem ersten Wochenende der „Königshöfer Mini-Messe“ ziehen.

Königshofen. Nachdem die Königshöfer Messe aufgrund der Corona-Pandemie schweren Herzens abgesagt werden musste, hatten sich die Verantwortlichen und Organisatoren der Stadt Lauda-Königshofen sowie beider örtlichen Sportvereine dazu entschlossen, zumindest eine „Königshöfer Mini-Messe“ zu veranstalten.

Damit soll – unter Wahrung der derzeit geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen sowie sonstigen Auflagen – wenigstens ein Hauch von Messeatmosphäre geboten werden. Die Angebote des Auftaktwochenendes der „Mini-Messe“ wurden vor allem von Bürgern aus Königshofen und benachbarten Stadtteilen rege genutzt, so dass die Organisatoren, Verantwortlichen und involvierten Akteure eine insgesamt positive Zwischenbilanz ziehen.

„Sehr gute Besucherzahlen“

Sowohl der TV in seiner Sporthalle als auch der SV im Sportheim nebst Außenterrasse kredenzten eine breite Auswahl an köstlichen und deftigen Messetraditionsgerichten. „Bereits der Auftakt am Freitag wurde sehr gut angenommen. Ab da waren am ganzen Wochenende durchgängig sehr gute Besucherzahlen und fast ständig komplett belegte Plätze zu verzeichnen, so dass die Räumlichkeiten vergleichbar zahlreich frequentiert waren wie bei üblichem Messebetrieb“, berichteten Herbert Bieber, Vorsitzender des SV, sowie Thorsten Schäffner, Vorstandsmitglied und Leiter des Wirtschaftsausschusses beim TV. Einen bislang sehr guten und erfolgreichen Verlauf der „Mini-Messe“ vermeldete Marktmeister Marco Uhlich.

Gänzlich auf eine liebgewonnene Tradition verzichten wollten einige Königshofener Bürger und Akteure des SVK dann doch nicht: Sie veranstalteten am Freitagabend im kleinen, privaten Rahmen sowie unter Einhaltung der Hygieneregeln sowohl einen „Festumzug“ als auch auf der Tennisanlage einen Fassbieranstich mit Blasmusik, zu dem Bürgermeister Dr. Lukas Braun eingeladen worden war.

Auf der „Mini-Messe“ boten ab Donnerstag an insgesamt vier Ständen drei traditionsreiche Marktbetriebe unter anderem „messeübliche“ Süßwaren, Softeis, Gewürze sowie Gürtel, Uhren und Schmuck an. Zusätzlich gab es an einem Imbissstand, der vom Bewirtschafter des Freibadkiosks Lauda betrieben wird, Speisen und Getränke. Außerdem kamen am Montag auf dem Parkplatz vor dem Messegelände Schleckermäuler mit süßen Schaumküssen und Waffeltüten auf ihre Kosten. Der Mobile Verkaufsstand ist noch am heutigen Dienstag (11 bis 19 Uhr) geöffnet, die weiteren Marktbetriebe vom 24. bis 27. September. Die Bewirtung von TV und SV erfolgt am Samstag und Sonntag.

Am Sonntagvormittag fand auf dem Sportplatz des SV ein Festgottesdienst zum Patrozinium „St. Mauritius“ statt, der vom katholischen Pfarrer Frieder Bellm zelebriert wurde. Bellm war von 1989 bis 1992 Seelsorger in den Pfarreien Distelhausen, Dittigheim und Dittwar sowie als Jugendpfarrer im Dekanat Tauberbischofsheim tätig. Nach seiner Pensionierung zog er nach Lauda.

„Sehnen nach Normalität“

Im Anschluss daran verlas Braun zwar nur in eingeschränkter Form sowie weder auf dem Balkon des Rathauses in Königshofen noch mit anschließenden Böllerschüssen, Musikbegleitung und „Zug der Freiheit“, sondern ebenfalls auf dem SV-Sportplatz zumindest einen Teil des Originalwortlautes aus der historischen Königshöfer Markturkunde Kaiser Karls V. aus dem Jahr 1530.

„Die Vergangenheit der über 600 Jahre alten Königshöfer Messe hat gezeigt, dass sich die Menschen in schwierigen Zeiten rasch wieder nach einer gewissen Normalität sehnten“, erinnerte Bürgermeister Braun. „Die Messe gehört zu Königshofen und wir alle sehnen den Tag herbei, an dem sie wieder im gewohnten Rahmen stattfinden kann“, hob der Bürgermeister hervor.

Sieger gekürt

Abschließend wurden die drei Sieger des Luftballonwettbewerbs der Königshöfer Messe 2019 mit Preisen ausgezeichnet. Die 600 gestarteten Ballons seien in Richtung Südosten geflogen und davon 42 Karten durch Finder zurückgesandt worden, gab Braun bekannt, der gemeinsam mit Marco Uhlich und Herbert Bieber die Preisverleihung vornahm. Sieger wurde Laurin Göbel, dessen Ballon sogar 1010 Kilometer weit bis in die südostungarische Stadt Békéscsaba flog. Den zweiten Rang belegte Kilian Schäffner (617 Kilometer nach Riegersberg/Südoststeiermark). Dritte wurde Sarah Gehrig (390 Kilometer nach Buchkirchen/Oberösterreich).

Die drei Gewinner erhielten jeweils neben einer Urkunde, eine „Messebox“ und das Spiel „Die Händler vom Taubertal“.

Kabarett und Fußball

Weitere Programmpunkte waren unter anderem am Freitagabend in der TV-Halle die Vorpremiere des Kabarettisten Mathias Tretter mit seinem Programm „Sittenstrolch“ und am späten Samstagnachmittag das Lokalderby der Fußball-Landesliga Odenwald zwischen dem SV Königshofen und dem FV Lauda.

Informationen zum Programm der Mini-Messe gibt es unter www.koenigshoefer-messe.com, https://www.sv-koenigshofen.com, http://www.turnverein-koenigshofen.de im Internet.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 22.09.2020