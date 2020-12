Ein großes Zeichen der Solidarität gesetzt

Königshofen.Sie war seit fast 30 Jahren guter Brauch, die alljährliche Spendenaktion der Jugendabteilung des SV Königshofen, die beim Bgm.-Weid-Gedächtnisturnier in einem würdigen Rahmen stets „die Richtigen fand“. Das betonten die vielen Ehrengäste aus Wirtschaft, Politik und Sport, die immer gerne in die Tauber-Franken Halle nach Königshofen gekommen waren, um beim OBI-Masters-Cup des SV Königshofen als Höhepunkt der Hallenfußballturniere in der Region mit dabei zu sein. Die Absage des Traditionsturniers, das in diesen Tagen seine 50. Auflage feiern sollte, war für alle Beteiligten extrem bitter. Doch gerade in diesen für viele schwierigen Zeiten, wollten der SV-Nachwuchs und seine verantwortlichen Trainer und Betreuer ein weiteres Zeichen der Solidarität setzen, andere Menschen zu unterstützen und selbst auf etwas zu verzichten – trotz teilweise schwieriger Rahmenbedingungen, auch in unserer Region.

Mit der Unterstützung sozialer und karitativer Einrichtungen im In- und Ausland habe die SV-Jugend, so MdB Alois Gehrig beim letzten OBI-Masters-Cup, immer eine Vorbildfunktion eingenommen, ein „gutes Händchen“ bewiesen und sich über den Fußballsport hinaus damit als uneigennütziges Bindeglied für die Gemeinschaft verdient gemacht. Diese Einschätzung teilen voneinander unabhängig auch Bundesministerin Giffey und die Spitzenfunktionäre des Fußballs in Baden-Württemberg, DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann und BFV-Vizepräsident Jürgen Galm.

Sachspenden über 25 000 Euro

Durch die vom sportlichen Leiter des SV, Martin Michelbach, initiierte Aktion sind inzwischen Sachspenden in einer stolzen Gesamthöhe von fast 25 000 Euro zusammen gekommen. In diesem Jahr war einmal mehr der Tafelladen im Stadtteil Lauda Nutznießer der einzigartigen und beispielgebenden Spendenaktion.

Christine Lurz, Vorsitzende des Fördervereins „Tafel Lauda-Königshofen“, nahm stellvertretend Sportartikel im Wert von 700 Euro in Empfang. Die Übergabe erfolgte durch Daniela Neckermann, Hauptjugendleiterin des SV Königshofen, zusammen mit ihrem Sohn Leo. Er hatte als aktiver Spieler der F-Jugend, wie viele seiner Teamkameraden, seine Spielsachen durchforstet und guterhaltene Spiele – für die man sich inzwischen „zu alt fühlt“ – gespendet.

„Genau das ist es“, so SV-Vorsitzender Herbert Bieber, „was unseren Verein ausmacht: Eigeninitiati-ve, Eigenverzicht, Solidarität, auch in schwierigen Zeiten, in denen die Jugendabteilung beispielsweise auch mit ihrer Nachbarschaftshilfe ein deutliches Zeichen gesetzt hat, auf das jeder stolz sein kann.“

Martin Michelbach ergänzte, dass es für die Verantwortlichen immer von entscheidender Bedeutung war, bei der Organisation und Durchführung von Spendenaktionen die Jugendspieler einzubinden, um bei ihnen auch das Bewusstsein zu stärken, dass nicht alle Menschen auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Mit großem Eifer gingen die Kids ans Werk, um in Zeiten, in denen der Spiel- und Trainingsbetrieb ruhen muss, Geschenke für bedürftige Kinder zu verpacken. isch

