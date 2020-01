Ein glatter Fehltritt

Eigentlich hätte die Landtagsabgeordnete Dr. Christina Baum am Sonntagabend beim Neujahrsempfang sogar punkten können. Sie kündigte nämlich einen neuen, guten Lösungsvorschlag für die geplante Bodenaufbereitungsanlage in ihrem Wohnort Gerlachsheim an, der derzeit von der Landesregierung geprüft würde. Doch dann driftete sie in ihrem Grußwort ab in fragwürdige politische Statements. Sie gab den öffentlich-rechtlichen Sendern die Schuld, dass Kinder instrumentalisiert würden, um die ältere Generation in Sachen Klimaschutz zu Tätern zu erklären.

Sie versuchte aber auf der anderen Seite auch, bei Polizisten und Sicherheitskräften zu punkten. Sie nutzte die Angriffe in der Silvesternacht in Leipzig für sich, um daraus eine immer größer werdende enthemmte Gewalt, auch in der Region, auszumachen. Das Ganze untermauerte sie dann mit dem altbekannten Nachsatz ihrer Partei: „Das sind doch Tatsachen“.

Und als der langjährige SPD-Stadt- und Kreisrat Siegfried Neumann lautstark ihren Auftritt monierte und von Bürgermeister Maertens couragiert forderte: „Unterbinden Sie diesen Missbrauch des Neujahrsempfangs“, schlüpfte Christina Baum sofort in die bekannte Opferrolle ihrer Partei. „Wie Sie sehen“, wandte sie sich an die Besucher, „werden Andersdenkende auch heute noch verfolgt.“

Viele Besucher des Neujahrsempfangs empfanden ihren Auftritt als glatten Fehltritt. Ein Grußwort sollte anders aussehen. Es ist eine „kurze, zur Begrüßung der Teilnehmenden einer Veranstaltung gehaltene Ansprache“. So steht’s im Duden. Christina Baum aber hielt eine Wahlkampfrede. Und die hat bei einem Neujahrsempfang absolut nichts zu suchen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 14.01.2020