Ein geradezu fabelhafter Abend

Zu den wesentlichen Höhepunkten beim großen Festwochenende zum 800-Jahr-Jubiläum Unterbalbachs zählte das das eigens für das Jubiläumsfest verfasste Theaterstück.

Unterbalbach. „Die brennende Burg“ oder „Die letzten Herren von Sützel in Unterbalbach“ heißt das Werk, das am Samstagabend auf der Bühne beim Festplatz seine Premiere hatte.

Im Mittelpunkt des Stücks stand die Zerstörung der lokalen Unteren Burg am 17. Juni 1523 und die Hintergründe, weshalb die Burganlage niedergebrannt wurde. Das Werk und die Bühnenbearbeitung wurde von Fabian Schwab aus Unterbalbach auf Basis seiner akribischen Recherchen sowie mit hoher kreativer Eigenleistung erdacht und verfasst.

Zur Zeit der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts verfiel und verarmte innerhalb des Deutschen Reiches der Ritterstand immer mehr. Mächtige Fürsten, wie der Bischof von Würzburg und freie Reichsstädte versuchten, auf Kosten des Kleinadels ihre Macht zu erweitern. Wohlhabende Kaufmannsfamilien nahmen Einfluss auf die Politik. Die Ritter standen vor der Wahl, in die Dienste der Mächtigen zu treten oder sich als Raubritter zu verdingen. Gleichzeitig herrschte die Familie Sützel bereits seit vielen Jahren über Unterbalbach.

Nach dem Tod ihres Vaters war zwischen den beiden Brüdern Rüdiger (gespielt von Hartmut Lindner) und Wilhelm (Jan Hofmann) ein erbitterter Streit um das Erbe entbrannt. Rüdiger, der ältere Bruder, versuchte in dieser chaotischen Welt seine Frau Margarethe (Sabine Ries) und seinen Sohn Christoph (Louis Letonja) zu beschützen. Wilhelm, der sich seit jeher zurückgesetzt und ausgestoßen fühlte, sympathisierte offen mit dem berüchtigten Raubritter Hans Thomas von Absberg (Sonja Wünsch).

Absberg, der mit seiner Räuberbande in ganz Franken Angst und Schrecken verbreitete, war sowohl den Nürnberger Kaufleuten als auch dem Bischof von Würzburg (Jennifer Zeller) ein Dorn im Auge. Während die Kaufleute ihre Geschäfte durch Überfälle und Entführungen bedroht sahen, versuchte der Bischof seit langem, selbst Herr über Unterbalbach zu werden. Gemeinsam beschlossen sie, dass ein Söldnerheer unter dem Oberbefehl des Truchseß von Waldburg (Werner Faul), Führer des Schwäbischen Bundes, dem Treiben der Raubritter ein Ende setzen sollte.

Adelheid von Hatzfeld (Corinna Dörr), die als Mündel des Bischofs in der Würzburger Festung lebte, verfolgte ihre eigenen Ziele und versuchte, beide Seiten raffiniert und hinterhältig gegeneinander auszuspielen. Gleichzeitig begann ein Kampf auf Leben und Tod.

Aufgeführt wurde das Stück von Laienschauspielern aus Unterbalbach und Umgebung. Neben den sieben genannten Hauptdarstellern wirkten weitere acht Akteure (Bernd Kramer, Sonja Wünsch, Brigitte Garreis, Simone Bieber, Lisamarie Baar, Martina Hofmann, Daniela Antoni-Stauch und Anita Schönleber) sowie zudem 15 Statisten mit.

Regie führte Monika Schumann aus Königshofen, die Regieassistenz oblag Manuela Schwenkert und die Organisation Annette Haag. Für Licht und Technik zeichnete Kris Braun verantwortlich.

Sowohl die historischen Kostüme als auch das aufwändige Bühnenbild waren in monatelanger und mühevoller Arbeit ehrenamtlich von Unterbalbacher Bürgern hergestellt worden.

Dass sich dieser Aufwand und die Mühen sowie weitere Arbeiten ebenso wie die seit September 2018 ein- bis dreimal wöchentlichen Proben gelohnt haben, zeigte sich bei der Premiere in enorm beeindruckender und hinreißender Manier, nachdem Bürgermeister Thomas Maertens vor Beginn allen Akteuren und Beteiligten für ihr Engagement gedankt hatte. Zum einen waren an diesem geradezu fabelhaften Hochsommerabend die Plätze auf dem Festplatz und im Festzelt mit über 1000 Zuschauern so gut wie komplett besetzt. Und zum zweiten erhielt das Ensemble am Ende der netto rund zweistündigen Aufführung minutenlang tosenden Applaus und Ovationen im Stehen.

Die hatten sich die Mitwirkenden absolut verdient, denn sie liefen allesamt mit mitreißender und begeisternder Spielfreude zur Höchstform auf, allen voran die genannten primären Protagonisten. So ergab sich ein hoch stimmungsvoller Sommertheaterabend, der sehr vielen noch lange in ausgezeichnet positiver Erinnerung bleiben und ebenfalls in die Geschichte Unterbalbachs eingehen wird.

