Ein gelungener Anstoß für künftige Aktivitäten im Verein

Lauda-Königshofen.Dass Handball nicht nur zu Zeiten der Weltmeisterschaft eine faszinierende Sportart ist, erlebten alle Zweitklässler der Grundschule Oberlauda und Schulzentrum hautnah. Zum wiederholten Mal wurde für die Zweitklässler ein Handballtag organisiert. Zum ersten Mal fand der in Kooperation mit der HG Königshofen/Sachsenflur statt.

Der Grundschulaktionstag zum Handball ist ein gemeinsames Projekt der Handballverbände aus Baden (BHV), Württemberg (HVW) und Südbaden (SHV) und wird seit 2009 mit den Zweitklässlern der teilnehmenden Grundschulen durchgeführt, damit diese den Handballsport kennen lernen können. In Lauda zeigte der Hauptorganisator des Vormittags, Erwin Schad, den Zweitklässlern einen Film, damit diese sich unter der Sportart überhaupt etwas vorstellen können. Danach ging es in die Stadthalle Lauda, wo die zahlreichen ehrenamtlichen Helfer der HG Königshofen/Sachsenflur schon einen abwechslungsreichen Trainingsparcours aufgebaut hatten.

Nach dem Aufwärmen durchliefen die Zweitklässler in Kleingruppen insgesamt zehn Stationen, in denen sie spielerisch die Sportart und die hierfür notwendigen Fähigkeiten kennen lernten. So beinhaltete der Trainingsparcours Stationen zum Umgang mit dem Handball, Stationen zu Kraft und Geschicklichkeit und Stationen zur Teamfähigkeit. Bei all diesen Aufgaben waren die Grundschüler motiviert, konzentriert und mit viel Spaß bei der Sache.

Höhepunkt für jede Gruppe waren dabei die beiden Stationen, in denen sie das richtige Handballspiel mit zwei gegnerischen Mannschaften ausprobieren konnten.

Handball wird oft mit Schnelligkeit, Kraft und auch Körperlichkeit in Verbindung gebracht. Dass es aber aufgrund der Schnelligkeit insbesondere um Zusammenhalt im Team und Fairness geht, wurde an diesem Vormittag mehr als deutlich.

So hatten alle Grundschüler, ob ballsportbegeistert oder nicht, einen gelungenen Vormittag. Vielleicht war der Vormittag ja auch für den ein oder anderen der Anstoß, im Handballverein aktiv zu werden. gms

