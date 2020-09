Ein ganz besonderes Zeichen

Lauda-Königshofen.Anlässlich des Weltfriedenstags an diesem Montag lassen der Bürgertreff Mehrgenerationenhaus und die Stadt Lauda-Königshofen eine eindrucksvolle Luftaufnahme für sich sprechen. Sie setzen damit ein Zeichen für Frieden und Zusammenhalt. Das Motiv entstand anlässlich der Aktion „Ein Friedensteppich für Lauda-Königshofen“ und zeigt zahlreiche Bürger mit ihren ersten zusammengenähten Teppichen am Stadion in Lauda.

Das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren und die Wiedervereinigung vor 30 Jahren legten den Grundstein für ein friedliches Europa. Mit der außergewöhnlichen Aktion lädt der Bürgertreff Mehrgenerationenhaus Lauda-Königshofen unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Dr. Lukas Braun zur Besinnung auf diese beiden Gedenktage ein. Als Zeichen für gesellschaftlichen Zusammenhalt soll ein Friedensteppich erstellt werden, der vom Mehrgenerationenhaus bis zur Friedenskirche in Lauda reicht.

Aufgerufen zu der Aktion sind sowohl interessierte Bürger als auch Einrichtungen wie Schulen, Kindergärten, Kirchengemeinden, Vereine und Verbände sowie Künstler. Um die avisierte Dimension eines Friedensteppichs vom Mehrgenerationenhaus bis zur Friedenskirche auf rund 200 Meter Länge zu erreichen, sind über 350 entsprechende Einzelobjekte notwendig. Ob die „Wette“ gelingen wird, zeigt sich am 3. Oktober. Dann nämlich soll im Rahmen einer Vernissage der gesamte Friedensteppich ausgebreitet werden.

Der Programmablauf sieht vor, dass ab 14 Uhr Grußworte gesprochen werden. Unter anderem kommen Zeitzeugen zu Wort, die den Zweiten Weltkrieg miterlebt haben. Außerdem dürfen sich die Gäste auf begleitende Musikstücke freuen. Nach der Ausbreitung des Friedensteppichs rufen Vertreter der evangelischen und katholischen Kirche an der Friedenskirche mit einem Impuls zum Innehalten auf.

Anschließend besteht die Gelegenheit für die gesamte Bevölkerung, sich die einzelnen Stoffteile bei einem kleinen Imbiss oder einem Glas Wein am Laudaer Weinhaus Ruthardt anzusehen. Noch bis einschließlich diesen Montag ist die Abgabe der letzten Friedensteppiche möglich. stv

© Fränkische Nachrichten, Montag, 21.09.2020