Ein eingespieltes Team

Lauda.Seit 27 Jahren sind Prinzessin Conny I. und Torsten I. (Ehepaar Eckert) ein Paar und regieren als eingespieltes Team mit Frohsinn und Heiterkeit die Laudaer Narrenschar.

Als engagierte Mitglieder der Narrengesellschaft ist das Prinzenpaar aktiv im Vereinsleben. So unterstützt Prinzessin Conny als Betreuerin die Tanzsportabteilung der Narrengesellschaft und war so hautnah dabei, als Tochter Nina 2015 den Deutschen Meistertitel mit den Strumpfkäppli ertanzte. Prinz Torsten steht dem in nichts nach: Als langjähriger Elferratstänzer, Bouzewecker und trommelnder Beatbouze, die er 2014 mitgegründet hat. Auch Sohn Tobias ist wie die ganze Familie als begeisterter Bouz auf Umzügen unterwegs.

Man darf sich freuen, wenn Conny I. und Torsten I. die Prunksitzung am Donnerstag, 13. Februar, eröffnen und zu einem kurzweiligen, närrischen Programm aufrufen. Neben Büttenreden wird dem Publikum ein Tanzprogramm der Spitzenklasse durch die Tanzgruppen der NG Lauda geboten. ng

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 13.02.2020