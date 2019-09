Ein Ehe-Män braucht viele Fähigkeiten

Lauda.Fünf urkomische Kabarettisten und Komiker hatte die Klein-Kunst-Bühnen Lauda-Königshofen in der Jubiläumssaison 2019 bereits gesehen. Zum krönenden Abschluss trat am Samstagabend nun der selbst ernannte Gentleman-Kabarettist Carsten Höfer auf. Er präsentierte sein Programm „Ehe-Män – Superhelden für den Hausgebrauch“, in dem er sich vor allem dem „Mann im Hafen der Ehe“ widmete.

Die Zahlen, die Höfer zu Beginn seines Programms präsentierte, waren zunächst mal alles andere als witzig. Jede zweite Ehe werde mittlerweile in Deutschland geschieden. Darüber hinaus gelten weitere 30 Prozent als „intern gescheitert“, ließen sich aber nicht scheiden. Manche auch aus finanziellen Gründen. Aus eigener Erfahrung könne er berichten, eine Scheidung sei eine finanzielle Katastrophe. „Und das ganz ohne Party für die Verwandtschaft.“

Gefährlicher Ehering?

Den Film „Herr der Ringe“ sehe er als geschiedener Mann inzwischen auch mit ganz anderen Augen. Im Kern gehe es in J. R. R. Tolkiens Geschichte doch um eine Gruppe von Männern, die versucht, einen Ring loszuwerden. Der Grund: „Je länger du ihn trägst, desto schlechter geht’s dir“, scherzte er mit einem augenzwinkernden Blick auf den Ehering.

Einkaufsverhalten

Besonders amüsant vermochte es Höfer auch, das unterschiedliche Einkaufsverhalten von Männern und Frauen aufzuzeigen. Während Frauen einen ganzen Kleiderschrank voll mit „nichts zum Anziehen“ hätten, würden Männer eher auf Qualität statt Quantität setzen. Deshalb würden Männer auch mal eine Outdoor-Winterjacke für 300 Euro kaufen. Die Reaktion der erstaunten Frau: „Oooooh, der feine Herr kauft sich eine Jacke für 300 Euro. Na, das würde ich auch mal gerne machen.“

Schnarchprävention

Für ein erfolgreiches Eheleben müsse ein Mann sehr viele Superheldenfähigkeiten besitzen. So müsse ein Mann etwa nachts so leise atmen können, dass die Frau davon nicht geweckt werde. Er dürfe aber auch kein Rückenschläfer sein, da erst sonst schnarchen könnte. Am besten solle der Mann die Fähigkeit beherrschen, als Seitenschläfer auf der von der Frau abgewandten Seite zu schlafen. „Dann ist der ganze Körper als Schallschutzmauer dazwischen.“

Als Zugabe las Höfer noch aus seinem Buch „Tagesabschlussgefährte“ und fabulierte darin über Augencremes für Frauen. Die teuren Cremes seien allerdings gar nicht für die Augen, sondern für die Augenlider. „Liebe Frauen, lasst euch nicht verarschen: Tagsüber sind die Rollladen oooben“, gab er potenziellen Kundinnen abschließend noch einen Spartipp mit an die Hand.

Kabarett-Comedy-Preis

Bereits in den vergangenen beiden Jahren hat die Klein-Kunst-Bühne Lauda-Königshofen den jeweils besten Künstler der Saison mit dem Kabarett-Comedy-Preis „Korken-Zieher“ ausgezeichnet.

Im Premierenjahr gewann Philipp Weber, letztes Jahr setzte sich Lutz von Rosenberg Lipinsky durch. Und auch für diese Saison wird der Kabarett-Comedy-Preis „Korken-Zieher“ wieder vergeben. Dafür hatten die Besucher bei jedem der sechs Auftritte die Möglichkeit, den Künstler mit ein bis fünf Sternen zu bewerten. Daneben fließt auch eine Bewertung der Fachjury ins Gesamtergebnis ein.

Sobald das Ergebnis feststeht, wird der Sieger der Freiluft-Saison 2019 gekürt.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 03.09.2019