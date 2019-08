Ein „echter Bälmer“ durch und durch

Unterbalbach.„Ein Mann, der sich durch Tatkraft, große Umsicht und Verantwortungsbewusstsein auszeichnete und die Geschicke seiner Ortschaft und Lauda-Königshofens entscheidend geprägt hat“, so heißt es unter anderem im Nachruf der Stadt zum Unterbalbacher Stefan Kolb, der im Alter von 71 Jahren starb.

Geboren am 4. Dezember 1947 zwar in Tauberbischofsheim, wuchs der überzeugte „Bälmer“ allerdings in diesem Stadtteil auf, in dem für den begeisterten Jäger und eifrigen Leser neben der Familie jedoch stets die örtliche DJK den größten Lebensinhalt bildete.

Nachdem Stefan Kolb in Unterbalbach die lokale Grundschule besucht hatte, wechselte er auf die Realschule nach Lauda, um nach dem dortigen Abschluss 1965 bei der Laudaer Firma Hjordt eine Ausbildung als Lacklaborant zu absolvieren. Dem 18-monatigen Grundwehrdienst in der Prinz-Eugen-Kaserne in Külsheim folgte nach der 1969er-Hochzeit mit Antonie, geborene Noe, erst einmal ein längerer Aufenthalt im Raum Heidelberg/Schwetzingen, ehe 1974 endgültig der Umzug in das Haus in Unterbalbach anstand.

1975 kam auch die Tochter Isabell zur Welt, die inzwischen mit Mann Michael und Sohn Felix in Würzburg lebt.

Stefan Kolb selbst, der 1977 den Sprung in die Pharmazie gewagt hatte, war dort als Pharmareferent und schließlich Leiter des Außenbereiches zuletzt beim Großkonzern Novartis mit Sitz in München und Basel tätig, bevor er ab Herbst 2007 die Möglichkeit der „passiven Altersteilzeit“ wahrnahm. Somit blieb ihm danach noch mehr Luft, sich um „seine“ DJK Unterbalbach zu kümmern, den Verein, in dem er über die Schüler und die Jugend bis hin zu den Senioren aktiv „am Ball“ agierte, bis er bereits im Januar 1975 zum Vorsitzenden gewählt wurde – ein Amt, das er insgesamt vier Jahrzehnte lang ausübte, zuletzt zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Motor für den Fußballsport

Im Laufe dieser Jahre baute der echte „Bälmer“ die einst rund 100-köpfige Gemeinschaft kontinuierlich zu einem heutigen attraktiven Mehrsparten-Zusammenschluss mit zum Höhepunkt zehn Abteilungen und etwa 800 Mitgliedern aus. Stefan Kolb erwies sich dabei als Initiator und Motor eines stetigen Wachstums mit zahlreichen Verbesserungen, gekrönt durch den Bau des neuen Sportgeländes mit Vereinsheim sowie den Tennisplätzen von 1984 bis 2000, wobei man die jeweiligen Anlagen bereits 1985 einweihte.

Stefan Kolb, der schon immer den Schwerpunkt seines Wirkens in der Nachwuchsarbeit sah, ausgedrückt zudem als DFB-Stützpunkt, an dem man talentierte Jugendliche weiterbildete und förderte, trainierte später auch wieder selbst die A-Jugend des Vereins und knüpfte damit an ein bewährtes Coaching aus den 80er Jahren an, nachdem er bereits einmal – 1969 – eine E-Jugend gegründet hatte. „Wie meistens, wenn man an exponierter Stelle steht, kommt zwangsläufig auch die Kommunalpolitik mit ins Spiel“, so drückte es der Unterbalbacher einmal aus, dies zur Erinnerung daran, dass er von 1980 bis 2003 dem Ortschaftsrat angehörte, wobei er darüber hinaus von 1984 bis 1999 gar als Ortsvorsteher amtierte.

In dieser prägenden Phase fielen verschiedene Baumaßnahmen an, gilt ein Blick etlichen Projekten im Zeitraum von Stefan Kolb, der ebenso auf eine über zehnjährige Tätigkeit als Vorsitzender des CDU-Ortsverbandes kam – und diese einhergehend mit dem Vorsitz im Stadtverband der Partei über mehrere Jahre bis 2002. Kein Wunder, dass deshalb auch die entsprechenden Würdigungen nicht ausblieben, so gab es für das zwischenzeitliche Mitglied des Kreistages Main-Tauber im Laufe der Zeit nicht nur 1988 die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg, sondern danach noch diverse Auszeichnungen von Seiten des Badischen Fußballverbandes, des Deutschen Sportbundes und natürlich der DJK.

Die Urnenbeisetzung von Stefan Kolb, dessen Bestreben sich immer darauf ausrichtete, für seine Mitbürger nicht nur in Unterbalbach da zu sein, findet zu einem späteren Zeitpunkt statt. bix

