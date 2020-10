Eigentümerdialog am 27. Oktober

Lauda-Königshofen.. Der Übertragungsnetzbetreiber TransnetBW hat für den südlichen Abschnitt der Windstromleitung SuedLink zwischen Großrinderfeld und Leingarten den Antrag auf Eröffnung des Planfeststellungsverfahrens bei der Bundesnetzagentur eingereicht.

„Mit diesem Verfahren wird in den nächsten Monaten der flurstückscharfe Verlauf unserer SuedLink-Erdkabel bestimmt“, erklärte Dr. Werner Götz, Vorsitzender der Geschäftsführung der TransnetBW. „Unsere Planungen werden wir mit einem transparenten Dialog mit der Öffentlichkeit begleiten. Dazu werden wir in den nächsten Wochen trotz der Herausforderungen der Corona-Krise vor Ort präsent und ansprechbar sein“, so Götz weiter.

Im nächsten Schritt wird die Bundesnetzagentur die formelle Öffentlichkeitsbeteiligung starten und Antragskonferenzen ausrichten, zu denen nicht nur Träger öffentlicher Belange, Umweltverbände und Landesbehörden teilnehmen können,sondern auch die Bürger.

Dabei gewonnene Hinweise werden durch das SuedLink-Projektteam wie in der informellen Öffentlichkeitsbeteiligung der Bundesfachplanung in die Planungen aufgenommen werden.

Ein erster Eigentümerdialog findet am Dienstag, 27. Oktober, in der Stadthalle in Lauda statt.

Anmeldung notwendig

Eine Teilnahme ist nur unter vorheriger Anmeldung per E-Mail an suedlink@transnetbw.de möglich. Dabei müssen der Name, die Veranstaltung und die gewünschte Einlasszeit zwischen 14 und 19 Uhr genannt werden.

Zusätzlich werden Eigentümer eine persönliche Einladung per Post erhalten. Weitere Infos findet man in der Terminübersicht auf der Projektwebseite www.transnetbw.de/de/netzentwicklung/projekte/suedlink/im-dialog-suedlink. Die Antragsunterlagen, Karten und Erläuterungen finden man unter www.transnetbw.de/de/netzentwicklung/projekte/suedlink/planung-und-genehmigung.

