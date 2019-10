Ehrenamtlichen Danke gesagt

Lauda-Königshofen.Ehrenamtliche aus allen elf Gemeinden der Seelsorgeeinheit Lauda-Königshofen waren zu einem fröhlichen Fest in die Turnhalle Oberlauda gerufen. Aus Anlass des fünften Geburtstages dieser Seelsorgeeinheit sollte all jenen einmal „Danke“ gesagt werden, die ehrenamtlich oft auch mehr im Hintergrund zum kirchlichen Leben in den Gemeinden beitragen. Bei einem unterhaltsamen Programm gab es viele Möglichkeiten zu Begegnung und Gespräch. Besonders fasziniert waren alle von den zauberhaften Bildern der Sandkünstlerin Iryna Bilenka, die, projiziert auf eine große Leinwand, augenzwinkernd Rückschau hielten auf das Zusammenwachsen der Gemeinden in den letzten fünf Jahren und deren Eigenheiten auf humorvolle Weise ins Bild brachten. se

