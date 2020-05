Ehrenamtliche sorgen für reibungslosen Ablauf

Die Bürgerstiftung Lauda-Königshofen übergab dem Tafelladen Lauda-Königshofen 1000 gespendete Mund-Nasen-Schutzmasken.

Lauda-Königshofen. „Im Rahmen seiner jüngsten Sitzung hat der Vorstand der Bürgerstiftung aufgrund der Corona-Krise sowie der gegebenen Hygiene- und Schutzempfehlungen nebst inzwischen erlassenen Verordnungen beschlossen, die Kunden des Tafelladens zu unterstützen, die sich auch preisgünstige Masken finanziell kaum leisten können“, betonte Leo Köhler, stellvertretender Vorsitzender der Bürgerstiftung, der die 1000 Mund-Nasen-Schutzmasken als persönliche Spende zur Verfügung stellte. Die von ihm gestifteten und zweckgebunden durch die Bürgerstiftung dem Tafelladen Lauda-Königshofen überreichten Masken werden in Fünferpäckchen pro Einzelpersonen oder je zwei Päckchen mit insgesamt zehn Schutzmasken an Familien angeboten und ausgegeben.

Seit wenigen Tagen offen

Der Lauda-Königshöfer Tafelladen in der Josef-Schmitt-Straße hatte vor wenigen Tagen mit einem Notbetrieb erstmals wieder seine Pforten geöffnet. Hierzu hatten Ehrenamtliche des Landfrauenverbands Main-Tauber-Kreis 300 selbstgenähte Schutzmasken gespendet.

Die Schließungen Mitte März und entsprechenden Zwangspausen der Tafelläden im Kreis seien vor allem nötig geworden, weil die ehrenamtlichen Mitarbeiter zu einem Großteil altersmäßig der Covid-19-Risikogruppe angehören, berichtete Volker Herm, Fachbereichsleiter der Tafeln des Diakonischen Werks im Main-Tauber-Kreis. Zudem seien zwischendurch die Lebensmittelspenden aus den Märkten rückläufig gewesen.

Zur Wahrung der Abstands- und Hygieneregelungen habe man mittlerweile diverse Vorkehrungen getroffen. Vor dem Betreten werden Masken und Handschuhe ausgegeben, die getragen werden müssen. Außerdem gebe es ab sofort unter anderem Spender mit Desinfektionsmittel für die Hände und Plexiglasscheiben im Kassenbereich, so dass die Ausgabe und der Einkauf unter Einhaltung momentan geltender Hygieneregeln nach dem Infektionsschutzgesetzes des Landes Baden-Württemberg erfolgen.

Einhergehend dürfen maximal vier Kunden im Laden sein, daher bitte er darum, dass nur eine Person je Haushalt zum Einkaufen gehe.„Wir versorgten vor der Corona-Krise und der dadurch bedingten Schließungsmaßnahme pro Öffnungstag in unserem Tafelladen Lauda-Königshofen rund 50 Haushalte mit bei durchschnittlich 3,7 Personen bis zu über 180 bedürftige Menschen“, bilanzierte Herm.

„Regale sind gefüllt“

Bei der Wiedereröffnung seien es rund 35 Haushalte mit entsprechend schätzungsweise bis zu insgesamt 130 gegebenenfalls zu versorgenden Personen gewesen, unterstrich er mit Hinweis auf die Bedeutung und Notwendigkeit, den Betrieb wieder aufzunehmen. „Die Regale sind wieder gut gefüllt und es sind ausreichend Waren vorhanden“, versicherte Herm.

Mit Öffnung der beiden Diakonie-Läden in Lauda-Königshofen und Bad Mergentheim ist nun im Main-Tauber Kreis an insgesamt vier Wochentagen (Mittwoch im Diak-Laden in Wertheim, Donnerstag in Tauberbischofsheim im Tafelladen des Caritasverbands im Tauberkreis und Freitag in Bad Mergentheim) wieder der Tafeleinkauf möglich. In dem derzeitigen Notbetrieb ist der Tafelladen Lauda-Königshofen vorläufig jeweils montags von 13 bis 16 Uhr geöffnet.

Einen wesentlichen Beitrag leisten laut Herm abermals bewährte Partner wie Supermärkte oder Bäckereien. Zugleich seien weitere Waren in Spendenform willkommen. Vor allem lang haltbare Lebensmittel wie Nudeln, Reis, Mehl, Süßigkeiten, Konserven oder auch Drogerieartikel wie Duschgel, Seife, Zahnpasta würden das Sortiment gut ergänzen.

Warenspenden werden an den Öffnungstagen ab 9 Uhr entgegengenommen oder nach Absprache von den Fahrern abgeholt.

Viele auf Hilfe angewiesen

„Wir rechnen damit, dass aufgrund der Corona-Krise viele Menschen und Betroffene sowohl in wirtschaftliche als auch persönliche Klemmen und Notsituationen geraten. Dadurch werden noch mehr Bürger oder Institutionen auf Unterstützung und Hilfe angewiesen sein“, prognostizierten Gerhard Glöckner, Vorsitzender der Bürgerstiftung Lauda-Königshofen, sowie die beiden Vorstandsmitglieder Leo Köhler und Christian-Andreas Strube. Die Bürgerstiftung versuche, sich auf diese Situation und Herausforderung einzustellen, um reagieren und agieren zu können.

„Deshalb appellieren wir besonders an Personen oder Unternehmen, die weniger oder nicht von der derzeitigen Krise betroffen und beeinträchtigt sind, anderen Menschen zu helfen sowie auch die Bürgerstiftung zu unterstützen“, betonten die beiden.

„Wir unterstützen weiterhin Projekte und Institutionen, die dem Satzungszweck der Bürgerstiftung entsprechen“, hoben sie zudem hervor. „Zugleich suchen wir nach wie vor neue Stifter und Spender. Darüber hinaus wollen wir nicht nur ältere Generationen, sondern ebenfalls jüngere Menschen als Interessenten sowie womöglich als Stifter oder Spender ansprechen und gewinnen.“

Zweck der Bürgerstiftung sei die Entwicklung, Unterstützung und Förderung nachhaltiger und innovativer Ideen und Konzepte in der Stadt Lauda- Königshofen mit allen ihren Ortsteilen unter anderem in den Bereichen bürgerlichen Engagements und nachhaltiger Entwicklung des Gemeinwesens, der Kinder-, Jugend-, Senioren- und Familienförderung, sozialer, gemeinnütziger und mildtätiger Zwecke sowie Völkerverständigung und Integration.

