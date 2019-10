Lauda.Eine DVD vom Heiligen Bruder Konrad „Gestern – Heute – Morgen“ zeigt Rudi Greulich am Donnerstag, 17. Oktober, im Caritas-Altenpflegeheim Johann-Bernhard- Mayer, Luisenstraße 1.

Man erlebt ein Zwiegespräch mit einem Fremden von der Waldbühne Halsbach, von dem Leben des Heiligen Bruder Konrad aus Parzham. Das Stück entstand bereits 1994 zum 100. Todestag des Kapuzienerpförtners und wurde nun wieder neu inszeniert. Das Spiel schildert verschiedene Begegnungen mit Bruder Konrad an seinem Geburtsort, dem Venushof in Parzham, und an seiner Klosterpforte, in Altötting. Hauptperson ist in dem Spiel neben Bruder Konrad der „Fremde“ der in ausdrucksstarken Begegnungen mit verschiedenen Zeitgenossen seine Erklärungen mit Bruder Konrad austauscht, die viele aktuelle Botschaften ins Heute enthalten. Beginn ist um 15 Uhr (66 Minuten). Der Eintritt ist frei. Neben den Heimbewohnern sind auch andere Interessenten willkommen.

