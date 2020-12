Dreh an Gebührenschraube unumgänglich

Für das Trinkwasser müssen die Bürger von Lauda-Königshofen künftig tiefer in die Tasche greifen. Der Gemeinderat beschloss eine Erhöhung auf 2,75 Euro je Kubikmeter.

Lauda-Königshofen. „Wir haben keine andere Wahl.“ Bürgermeister Dr. Lukas Braun machte keinen Hehl daraus, warum man die Verbrauchsgebühr beim Wasser anheben muss. Gleichzeitig votierte der Gemeinderat bei der Sitzung am Montag in der Stadthalle auch für eine Neukalkulation der Abwassergebühr.

„Die Rückmeldungen von Gemeindeprüfanstalt und Rechtsaufsicht lassen keinen Spielraum.“ Sicherlich hätte man diese Problematik früher und stetiger angehen können und angehen müssen, so der Rathauschef, „und nicht ausgerechnet in großen Schritten in Mitten einer handfesten Wirtschaftskrise“. Aber diesen Umstand könne man ihm schwerlich anlasten. Von bisher 2,35 Euro je Kubikmeter wird die Gebühr ab 2021 auf 2,75 Euro steigen. Kämmerer Günter Haberkorn verwies dabei auf eine eingeforderte Kostendeckung. Die letzte Kalkulation erfolgte zur 1. Januar 2015. Mit dem neuen Preis sei man weiterhin im Mittelfeld der Kommunen im Kreis, machte er deutlich. Mehr kosten wird auch die monatliche Zählermiete. Hier steigt der Preis von derzeit zwei Euro auf künftig 2,45 Euro. Bei einer Gegenstimme ging die Erhöhung durch.

Nötig war auch eine neue Berechnung für das Schmutzwasser und die Niederschlagswassergebühr, die ebenfalls bei einer Gegenstimme verabschiedet wurde. Mit der Ermittlung der Daten durch das Büro Schmidt und Häuser steigt zum 1. Januar 2021 die Schmutzwassergebühr von bisher 2,97 Euro auf nun 3,24 Euro je Kubikmeter Abwasser. Für Regenwasser müssen ab dem nächsten Jahr 0,49 Euro statt bisher 0,39 Euro je Quadratmeter gezahlt werden.

Durch diese Neufestsetzung der Gebühren stand auch eine Neufassung der Wasserversorgungssatzung sowie eine Änderung der Abwassersatzung an, die von den Kommunalpolitikern einmütig verabschiedet worden sind. Zuvor wurde bereits der Globalberechnung zur Ermittlung von Kanal-, Klär- und Wasserversorgungsbeitrag zugestimmt.

Grundsteuer erhöht

Mit einer „moderaten Erhöhung der Grundsteuer“, so Bürgermeister Dr. Lukas Braun, müssen die Bürger ab dem nächsten Jahr ebenfalls rechnen. Nach zehn Jahren wurde bei einer Enthaltung und sieben Gegenstimme für einen Anstieg votiert. Bei der Grundsteuer A wurde die Zahl um 20 Punkte auf nun 380 v. H. und bei der Grundsteuer B ebenfalls um 20 Punkte auf 390 v. H. angehoben. Zur Verdeutlichung, wie sich dies auswirkt, hatte Braun eine Beispielrechnung vorgelegt: „Wir haben auf der Grundlage eines repräsentativen Grundstückes (Zweifamilienhaus in Königshofen) eine Erhöhung in Höhe von 18,36 Euro pro Jahr ermittelt.“ Mit diesem maßvollen Schritt sei nicht einmal der Inflationsausgleich kompensiert, erklärte der Verwaltungschef. Mit beiden Werten liege man weiterhin im Durchschnitt der Kommunen im Kreis. Ohne Gegenstimme passierte die Vorstellung des Jahresabschlusses für den Zweckverband Wasserversorgung Mittlere Tauber das Gremium, die Kämmerer Günter Haberkorn kurz erläuterte. Gemeinderätin Angelika Tolle-Rennebarth (FBL) begrüßte die Information für den Gemeinderat. Das sei bisher nicht immer so gewesen. Es bestehe die berechtigte Hoffnung, dass das Umweltministerium auch die weiterhin erforderlichen Zuschüsse bereitstellen werde. Mit Freude unterstrich sie, dass von 40 000 Bürgern bereits 25 000 an das neue Netz angeschlossen seien. Kurz streifte sie die Radwege, die durch die Bauarbeiten an der Wasserleitung nicht passierbar seien. Die Einsparung von Kosten und die Vermeidung von Eingriffen in die Natur rechtfertigten aus ihrer Sicht gewisse Einschränkungen. Allerdings plädierte sie dafür, den „Radfahr-Sachverstand“ künftig einzuholen.

Aufträge für Wasserversorgung

Der Jahresabschluss der Stadtwerke Lauda-Königshofen war nicht ganz so erfreulich – auch wenn er vom Gremium einmütig gebilligt wurde. Nach Aussagen des Kämmerers schließt das Jahr 2019 mit einem Defizit von 147 000 Euro: „Das zweite Mal in Folge ein negatives Ergebnis“, bedauerte er. Die Rohrbrüche hätten in der Vergangenheit zu hohen Kosten geführt. Da man aber viele Straßen auch im Untergrund saniert hat, war die Zahl von 49 im Jahr 2017 auf 35 in 2019 nun rückläufig. Gestiegen ist dagegen der Schuldenstand.

Vergeben wurde die fernwirktechnische Ausstattung für die Wasserversorgungskonzeption Mittlere Tauber. Den Zuschlag erhielt die Firma Siemens zum Preis von 437 041 Euro. Die elektrotechnische Ausstattung im Pumpwerk Königshofen wird die Firma Elektro Hofmockel für 73 187 Euro liefern.

