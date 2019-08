Dr. Ronald Fricke fungiert künftig als Umweltberater

Lauda-Königshofen.Zu seiner ersten öffentlichen Mitgliederversammlung nach den Kommunal-und Europawahlen trafen sich die Mitglieder des SPD-Ortsvereins Lauda-Königshofen im „Ratskeller“ in Lauda.

In einem kurzen Eingangsstatement zog die SPD-Ortsvereinsvorsitzende Ruth Römig eine positive Bilanz „über den Verlauf des Wahlkampfs und das klare Profil bei der Themensetzung durch SPD und Freie Bürger, das sowohl in unserem Flyer, als auch in den Zeitungsberichten klar zum Ausdruck kam.“

Siegfried Neumann, der erneut zum Fraktionsvorsitzenden gewählt wurde, ergänzte: „dass wir ein Mandat verloren haben ist bedauerlich, aber der Tatsache geschuldet, dass wir vier Kandidaten weniger hatten als bei der Kommunalwahl 2014. Sehr positiv waren allerdings unsere Erfahrungen mit den jungen alevitischen und türkischen Kandidaten, die sich politisch sehr engagiert haben und mit denen wir auch in Zukunft Integrative Politik machen wollen“.

Jochen Gross wies daraufhin, „dass die heterogene Zusammensetzung des Kandidatenteams und das Engagement vor allem auch der Erstkandidaten eine Ursache für das insgesamt sehr bemerkenswerte Wahlergebnis für unsere Liste waren.“

„Chance für die Stadt“

Einig waren sich die anwesenden Stadträte darin, „dass die neuen Mehrheitsverhältnisse im Gemeinderat eine große Chance für unsere Stadt sind und deshalb werden wir auch zukünftig sorgsam und bedächtig unser Abstimmungsverhalten abwägen.“

In der sich anschließenden Diskussion war man sich einig, dass es nach dem angekündigten Amtsverzicht von Bürgermeister Maertens und den tiefgreifenden Veränderungen im Gemeinderat ein „Weiter so“ nicht geben könne und „das bezieht sich durchaus auch auf unsere inhaltliche Ausrichtung unserer Politik.“ Die SPD-Freie Bürger Gemeinderatsfraktion habe deshalb beschlossen, unter Wahrung der gesetzlichen Vorschriften, Dr. Ronald Fricke, promovierter Biologe und Experte der EU-Kommission, als Umweltberater zu berufen.

Nach einer kurzen persönlichen Vorstellung ging er beispielhaft auf die aktuelle Diskussion um das Volksbegehren „Rettet die Bienen“ ein: „Ich rate der Gemeinderatsfraktion SPD-Freie Bürger, das Vorhaben zum Insektenschutz zu unterstützen. Gefährliche Spritzmittel wie Glyphosat sollten grundsätzlich verboten werden. Wir halten eine Reduzierung des Einsatzes von Herbiziden und Pestiziden für wichtig, besonders in Naturschutzgebieten. Dies soll aber nicht durch starre Verbotsregeln erreicht werden, sondern im engen Austausch mit den Landwirten und besonders den Weinbauern. Dafür streben wir in Lauda-Königshofen die Einrichtung eines Umweltforums an, in dem wir uns über die Weiterentwicklung der Landwirtschaft und des Weinbaus austauschen können. In Naturschutzgebieten fordern wir ein Förderprogramm für die Umstellung auf ökologische Landwirtschaft. Nur so ist es möglich, unsere landwirtschaftlichen Betriebe zu erhalten und weiterzuentwickeln, gleichzeitig aber den Erfordernissen des Natur- und Artenschutzes nachzukommen.“

Positiv bewertete Dr. Fricke auch die Neuausrichtung der Kommunalpolitik. „Mit dere Einstellung von Frau Wenz als Sachbearbeiterin für Landschaftsarchitektur und Umweltplanung hat der Gemeinderat bereits einen ersten wichtigen Schritt dafür gemacht.“ Die Themen Naturschutz, Artenschutz und Klimaschutz hätten für die Bürger zunehmend an Bedeutung gewonnen und dadurch einen hohen Stellenwert.

Begrüßt wurde auch der Vorschlag, den Sachverstand in Umweltfragen in der Verwaltung, im Gemeinderat aber auch bei den Vogel- und Naturschutzvereinen zusammenzuführen und zu bündeln und zwar in der Form eines offenen Umweltforums. Dieses Forum soll dann die Verwaltung, den Gemeinderat und die Bevölkerung in Umweltfragen beraten.

Es war die einhellige Meinung der Versammlungsteilnehmer, dass die Energiewende nur dann gelingen könne, „wenn wir als Bürger, aber vor allem auch die Kommunen mithelfen, in eine kohlenstoffneutrale Wirtschaft einzusteigen. Dabei sind keine Ausstiegsdaten festzulegen, sondern in einem reibungslosen Übergang die richtigen Investitionen zur richtigen Zeit zu ermöglichen. Das Planungsdesaster wie im Atomausstieg darf sich nicht mehr wiederholen.“

Weitere Diskussionsthemen waren das 100-jährige Bestehen des SPD-Ortsvereins Lauda-Königshofen, die Wahlen des SPD-Vorstands und die kommende Bürgermeisterwahl. sine

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 24.08.2019