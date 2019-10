Dr. Robert Zollitsch zelebriert Gottesdienst

Beckstein.In Beckstein wird am Sonntag, 27. Oktober, 10 Uhr, in luftiger Höhe hoch über dem Ort mitten in den Weinbergen ein Mahnmal eingeweiht. Reimund Braun sagt mit diesem Monument Danke, dass er nach einem Genickbruch bei einem schweren Skiunfall in den Berchtesgadener Alpen überlebte.

Kein Geringerer als Erzbischof Dr. Robert Zollitsch möchte dieser bewegten Geschichte ein Zeichen setzen, dass Dankbarkeit keine Grenzen kennt, mit dem Blick nach oben die Hände zu falten und zu beten. Daher wird er am Sonntag um 10 Uhr auf dem „Geisberg“ einen würdigen Gedenkgottesdienst zelebrieren, zusammen mit den Geistlichen aus Lauda, die ihn unterstützen.

Vom Wetter geschützt, steht auf dem Obstbaumgrundstück von Reimund Braun das Gesamtensemble mit seinem zwei Meter hohen Gipfelkreuz und einer Gesamthöhe von sieben Metern als Schutzmadonna, das er mit einem Freund Gerhard Kuhn aus Lauda angefertigt hat (wir berichteten).

Das Gipfelkreuz wird inzwischen von vielen Wanderern besucht, es werden Blumen hingestellt oder Kerze angebrannt. Der Erbauer nennt es „Maria unter Kreuz“.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 22.10.2019