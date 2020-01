Dr. Lukas Braun zu Gast in Heckfeld

Heckfeld.Bürgermeisterkandidat Dr. Lukas Braun stellte sich der Heckfelder Bevölkerung vor. Hierzu ging uns von der FBL folgender Bericht zu:

Der Ortschaftsrat von Heckfeld führte Lukas Braun und seine Frau zunächst durch den Stadtteil, um ihnen erste Eindrücke von Heckfeld zu verschaffen. Ihnen wurden einige Örtlichkeiten gezeigt, welche den Heckfelder Bürgern am Herzen liegen.

Ein Brennpunkt ist der Lückenweg, der sich in einem sehr schlechten baulichen Zustand befindet und dringend neu ausgebaut werden müsste. Eine kurze Besichtigung des Irma-Volkert-Hauses beeindruckte Dr. Lukas Braun sehr, da es mit rund 2500 Übernachtungen pro Jahr sehr gut frequentiert ist und viele Besucher aus nah und fern gemütliche und ruhige Tage in Heckfeld verbringen lässt.

Bei der anschließenden öffentlichen Präsentation im Sportheim stellte sich der Bürgermeisterkandidat persönlich der Bevölkerung vor und stand Rede und Antwort. In der Halle kamen unter anderem Fragen auf, ob er im Falle seiner Wahl den Wohnsitz nach Lauda-Königshofen verlegen würde?

Diese Frage beantwortete er mit einem klaren „Ja“.

Um mit dem Fahrrad nach Lauda oder Tauberbischofsheim fahren zu können, müsse man derzeit stark befahrene Straßen nutzen. Hier hoffen die Bürger sehnlichst auf einen Radweg, um sicher mit dem Fahrrad unterwegs sein zu können. Auch die Windkraftanlagen waren natürlich Thema. Bei den kürzlich aufgestellten zwei Anlagen wurden einige Zufahrtswege auf der Gemarkung Heckfeld sehr stark in Mitleidenschaft gezogen. Lukas Braun erklärte, dass es sicherlich vertraglich vereinbart sei, diese wieder herzustellen.

Viele weitere Themen wurden an diesem Abend besprochen und diskutiert, ein Bürger aus Oberlauda fragte, ob er dort keine Veranstaltung durchführen würde. Lukas Braun antwortete, dass weitere Termine in Planung seien und er in allen Stadtteilen mit den Bürgern ins Gespräch kommen wolle Die nächste Gelegenheit bietet sich am 5. Februar um 19 Uhr im Hotel „Ratskeller“ in Lauda. fbl

