Dr. Braun um Lösung bemüht

Gerlachsheim/Lauda-Königshofen.Das Verwaltungsgericht Stuttgart hat am 14. Mai im Rahmen des Eilverfahrens die Rechtmäßigkeit der immissionsrechtlichen Genehmigung in Sachen Aufbereitungsanlage der Firma Konrad Bau im Gewerbegebiet „Pfützenäcker“ in Gerlachsheim, die das Landratsamt Main-Tauber-Kreis zuvor erteilt hat, vorläufig bestätigt. Hierzu meldet sich jetzt Dr. Lukas Braun, neuer Bürgermeister von Lauda-Königshofen, zu Wort, wie es weitergeht.

„Ich bin aktiv bemüht, den Gesprächsfaden zwischen Konrad Bau, der Bürgerinitiative und den Gemeinderatsfraktionen nicht abreißen zu lassen. Daher habe ich nächste Woche zu einem Gespräch geladen, in dem der Sachverhalt gründlich mit allen Beteiligten diskutiert wird.“

Die Entscheidung des Verwaltungsgerichts auf Sofortvollzug der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung werte er so, dass „wir uns als Stadt einstweilen auf den Standort ,Pfützenäcker’ einstellen müssen. Daher werde ich einen abermaligen politischen Anlauf für eine bessere Absicherung der Ortsdurchfahrt, besonderes im Bereich der S-Kurve am Kloster, nehmen“, so der Schultes weiter. Hier hoffe er auf Kooperationsbereitschaft des Landkreises.

Denkbar wäre zum Beispiel eine örtlich begrenzte Tempo-30-Regelung oder Maßnahmen zur Verbesserung der Fußgängersicherheit.

„Die vom Gemeinderat beschlossene Prüfung möglicher Alternativstandorte wird fortgesetzt, da die Möglichkeit einer mittelfristigen Standortverlagerung weiterhin besteht, sofern ein Alternativstandort dem Unternehmen wirtschaftliche Entwicklungsperspektiven bietet“, meint Dr. Braun in seinem Statement abschließend. stv/

