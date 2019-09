Digitalisierung hautnah

Lauda-Königshofen/Tauberbischofsheim.Spannende Zukunftstechnologien selbst ausprobieren durften in dieser Woche die Schüler der elften Klassen des Martin-Schleyer-Gymnasiums und des Matthias-Grünewald-Gymnasiums. An den beiden Gymnasien in Lauda und Tauberbischofsheim gastierte die „expedition d“. In dem zweistöckigen Truck lernten die Schüler das Thema Digitalisierung einmal ganz praktisch kennen.

Auf großes Interesse stieß bei den Elftklässlern etwa eine Station, an der sie eine Virtual-Reality-Brille ausprobieren konnten. Diese versetzte die Schüler in eine virtuelle Umgebung, in welcher sie mit Hilfe eines Controllers in ihrer Hand unter anderem Dinge greifen konnten.

Ausprobieren durften die Schüler auch den 3D-Druck. Mit Hilfe eines futuristisch anmutenden Scanners sollten sie eine Vase scannen, bei der einer von zwei Henkeln fehlte.

Mit Hilfe eines Computerprogramms sollten die Jugendlichen anschließend bei der Scandatei den verbliebenen Henkel der Vase freistellen und dann mit einem 3D-Drucker ausdrucken, um damit das fehlende Teil zu ersetzen. Das funktionierte schon erstaunlich gut, am Ende kam ein knallgrüner Kunststoff-Henkel aus dem Drucker, der dem Original in der Form schon sehr nahekam.

Daneben durften die Schüler unter anderen auch einen Roboterarm programmieren, damit dieser bestimmte Bewegungsmuster ausführt oder Gegenstände greift. Oder mit verschiedenen Sensoren Richtung und Geschwindigkeit eines Autos auf einem Bildschirm steuern. Im Alltag spielt eine solche Sensorsteuerung beispielsweise bei autonomen Autos eine wichtige Rolle. Insgesamt durften die Jugendlichen 13 verschiedene Technologien ausprobieren.

Die „expedition d“ ist ein Angebot aus dem Programm „Coaching4future – Bildungsnetzwerk Baden-Württemberg“ der Baden-Württemberg-Stiftung und des Branchenverbandes Südwestmetall in Kooperation mit der Bundesagentur für Arbeit.

