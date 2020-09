Digitales Lernen im Mittelpunkt

Königshofen.Das Kollegium der Josef-Schmitt-Realschule macht sich fit für eine Kultur der Digitalität. Vor Beginn des offiziellen Unterrichts traf sich das Kollegium der Josef-Schmitt-Realschule zu einem virtuellen pädagogischen Tag. Nele Hirsch, Bildungswissenschaftlerin mit dem Fokus auf digital-unterstütztes Lernen und Lehren, hielt die Eröffnungskeynote und führte mit einem kurzweiligen Vortrag in das Thema des Lernens in einer Kultur der Digitalität ein. Dabei stellte sie drei Thesen vor: Nicht „Lernen mit digitalen Tools“, sondern „Lernen in einer Kultur der Digitalität.“ Nicht isoliert lehren, sondern kollaborativ und vernetzt. Und Lernen als ein Prozess, Fehler bringen weiter. Mit Unterstützung der Plattform „Fobizz“ arbeiteten die Teilnehmer sich in unterschiedliche digitale Themenbereiche ein. Neben Digitalen Medien und verschiedenen Tools ging es auch um Themen der informationstechnischen Grundbildung sowie Konzepte und Methoden. jsr

