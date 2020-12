Digitaler Bürgerservice wird im Rathaus weiter ausgebaut

Lauda-Königshofen.Die Stadt Lauda-Königshofen baut ihre digitalen Dienstleistungen weiter aus und ermöglicht den Bürgern ab sofort die Online-Buchung von Terminen bei der Stadtverwaltung. Wer sich mit wenigen Klicks einen Termin reserviert, profitiert von deutlich verkürzten Wartezeiten und erfährt schon im Vorfeld, welche wichtigen Dokumente benötigt werden. Seit Anfang der Woche werden auch die Wasserzählerstände der Stadtwerke Lauda-Königshofen digital erfasst.

Auch wenn das Rathaus in Lauda und die Verwaltungsstelle in Königshofen derzeit nicht frei zugänglich sind, ist die Verwaltung auch weiterhin für die Anliegen der Bürger da und ermöglicht, Wartezeiten vor Ort deutlich zu verkürzen. Für Terminvereinbarungen im Bürgerbüro steht neben Telefon 09343/5015323, 5015324 und 5015325 ab sofort eine weitere Möglichkeit zur Verfügung, mit der man mit der Stadtverwaltung Kontakt aufnehmen kann. So funktioniert der neue Bürgerservice: Auf www.lauda-koenigshofen.de/termin-vereinbaren wählt man aus, ob man beim Bürgerbüro, bei der Grundbucheinsichtsstelle oder beim Standesamt einen Termin buchen möchte. Nach Auswahl der einzelnen Leistung wird angezeigt, welche Dokumente mitgebracht werden müssen und ob eine Bearbeitungsgebühr anfällt. Nachdem man beispielsweise für Leistungen des Bürgerbüros die gewünschte Dienststelle ausgewählt hat, werden die noch verfügbaren Termine übersichtlich aufgelistet. Nach Eingabe der persönlichen Daten erhält man eine Terminbestätigung per E-Mail. Auch Stornierungen sind problemlos möglich.

Behördengänge erleichtern

Bürgermeister Dr. Lukas Braun: „Mit der Einführung neuer Bürgerservices gestaltet die Stadt Lauda-Königshofen den digitalen Wandel mit und erleichtert und vereinfacht Behördengänge. Für 73 Prozent unserer Bürgerinnen und Bürger ist die digitale Erreichbarkeit der Stadtverwaltung relativ bis äußerst wichtig. Das ist das Ergebnis einer Zwischenauswertung des Digitaldialogs, bei dem knapp 500 Fragebögen aus Lauda-Königshofen ausgewertet wurden. Diesen Wunsch nach einer besseren Erreichbarkeit erfüllen wir gerne.“

Parallel zur Einführung des neuen Online-Terminvergabesystems können seit kurzem auch die Wasserzählerstände für die Stadtwerke Lauda-Königshofen digital erfasst werden. Auch hier sieht das Stadtoberhaupt einen Mehrwert, da die Hausbesitzer nicht mehr persönlich aufgesucht werden müssen, um Zählerstände ablesen zu können.

2021 solle es mit dem Ausbau weitergehen: „Als serviceorientierte Kommune arbeiten wir schon an der Einführung neuer ‚smarter‘ Dienstleistungen.“ stv

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 04.12.2020