Die Zukunft der Arbeit

Gerlachsheim.Das Grundgesetz spricht von gleichwertigen Lebensverhältnissen in Stadt und auf dem Land. Was bedeutet das für die Arbeit im ländlichen Raum? Unter dem Thema „Von der Zukunft der Arbeit auf dem Land“ spricht dazu im Rahmen der Gerlachsheimer Mon(d)tage am Montag, 9. März, Bernhard Löffler, Regionsgeschäftsführer des Deutschen Gewerkschaftsbundes Baden-Württemberg. Beginn ist um 19.30 Uhr im Josefshaus in Gerlachs-heim.

Veranstalter sind die Katholische Landvolk Bewegung (KLB) und die Katholische Arbeitnehmerbewegung (KAB). Es wird ein Unkostenbeitrag erhoben. Weitere Informationen gibt es bei Angelika Haaf, Telefon 09347/587, oder Bernhard Speck, Telefon 09341/7127.

