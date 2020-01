Die Sehnsucht entdecken

Lauda-Königshofen.Mit einer ungewöhnlichen Reihe von Gottesdiensten startet die evangelische Freikirche „Christen in Aktion“ in 2020: Sechs besondere Gottesdienste fragen „Ist da jemand?“ - angelehnt an den gleichnamigen Song von Adel Tawil, dem deutschen Pop-Musiker.

„Mit diesen Gottesdiensten möchten wir Menschen helfen, die Sehnsucht zu entdecken, die in den meisten steckt. Wer sehnt sich nicht nach tiefer Liebe? Oder wünscht sich, an einer Sache beteiligt zu sein, die wirklich etwas bewirkt? Diese Gottesdienste können wichtige Schritte sein auf der persönlichen Reise zum Ziel der eigenen Sehnsucht.“, so Pastor Steinkamp.

Der erste Gottesdienst findet statt am Sonntag, 26. Januar, 18 Uhr im Gemeindehaus der Christen in Aktion, Rathausstraße 2. Bereits ab 17.30 Uhr hat das Gemeinde-Café geöffnet. Zur möglichen Vertiefung und zum Austausch mit anderen Fragenden besteht die Möglichkeit, an begleitenden Kleingruppen teilzunehmen. Diese treffen sich wöchentlich. Die genauen Termine werden in den Gottesdiensten bekannt gegeben.

Weitere Informationen zu den Gottesdiensten sind zu finden in der Main-Tauber-App oder auf der facebook-Seite der Kirchengemeinde.

Die Themen der Gottesdienste: 26. Januar., 18 Uhr „Ist da jemand...?“, 2. Februar, „..., der mich wirklich braucht?“, 9. Februar, „..., der mein Herz versteht?“, 16. Februar, „..., der mir den Schatten von der Seele nimmt?“, 23. Februar, 18 Uhr „..., der mich sicher nach Hause bringt?“, 1. März, „..., der mit mir bis ans Ende geht?“

Sofern nicht anders angegeben, finden die Gottesdienste um 10 Uhr statt. cia

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 22.01.2020