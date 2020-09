Die Schule beginnt wieder

Lauda-Königshofen.Die Ferienzeit neigt sich dem Ende zu. Ab 14. September startet für viele Kinder und Jugendliche der Alltag. Die Corona-Pandemie hat das öffentliche Leben in weiten Teilen lahmgelegt. Das trifft auch die ABC-Schützen. Was besonders schwierig für die Kinder sein dürfte, ist nach dem langen Lockdown der Übergang von geregelten Abläufen im Kindergarten zu den geregelten Abläufen in der Grundschule. Dennoch wird bei den meisten die Vorfreude auf die Schule im Vordergrund stehen. Herzliche Glückwünsche zum ersten Schulgang wurden 1940, als diese Ansichtskarte gelaufen ist, vor allem über das Medium Postkarte zum Ausdruck gebracht. Heute ist dieses Medium nahezu in Vergessenheit geraten. bege/Karte: Sammlung Geisler

