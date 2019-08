Die Partnerstadt gratuliert und feiert mit

Eine 39-köpfige Delegation aus Unterbalbachs Partnerstadt Rátka war beim Jubiläum dabei.

Unterbalbach. Beim großen Festwochenende zum 800-Jahr- Ortsjubiläum in Unterbalbach war eine 39-köpfige Gruppe aus der Partnerstadt Rátka zu Gast. Die Delegation wurde von Rátkas Bürgermeisterin Valeria Tirk angeführt. Schon seit seiner Gründung im Jahr 2009 pflegt der Heimat- und Kulturverein (HKV) die Beziehung mit der nordostungarischen Gemeinde.

Die Gruppe nahm bereits am Freitag an der offiziellen Einweihung des neu gestalteten und sanierten Ortskernbereichs St.-Markus-Straße/Kirchvorplatz/Vorplatz/Alter Friedhof teil. Am Abend folgte ein Empfang durch Ortsvorsteher Andreas Buchmann und den Ortschaftsrat im Beisein von Bürgermeisterin Valeria Tirk und Bürgermeister Thomas Maertens sowie ein geselliges Beisammensein beim Vereinsheim des SV OG Taubertal Unterbalbach.

Bei der Mitgliederversammlung des HKV im Frühjahr wurde ein Partnerschaftskomite gegründet. „Politische Zeiten werden sich immer wieder ändern, kulturelle jedoch nicht“, meinte der Vorsitzende des HKV, Harald Rudelgass. Zur Gestaltung des zehnjährigen Jubiläumsfestes des HKV am 19. Oktober seien erste Ideen angedacht wie zum Beispiel ein „Gulaschfestival „nachdem es in dem Partnerort Rátka traditionell jährlich ein Krautfest gebe.

Am Samstagmittag eröffneten Ortsvorsteher Buchmann, Bürgermeister Maertens und seine ungarische Amtskollegin Valeria Tirk das Festwochenendes zum 800-jährigen Ortsjubiläum und nahmen den Bieranstich auf der Festbühne vor. „800 Jahre sind eine lange Zeit. Damit ist Unterbalbach in etwa gleich alt wie Rátka“, erklärte Bürgermeisterin Valeria Tirk in ihrer Festansprache. Ràtka sei eine deutsche Nationalitätensiedlung. Sowohl die Vorfahren Unterbalbachs als auch Ràtkas hätten im Heiligen Römischen Reich gelebt, so dass beide Ortschaften über längere Zeit eine gemeinsame Geschichte hätten. Erst Ende des 18. bis Anfang des 19. Jahrhunderts sei die Gegend im östlichen Teil des Komitats Borsod-Abaúj-Zemplén im bekannten Weinanbaugebiet des Tokajer Weins von deutschen Auswanderern aus dem Bereich des Schwarzwaldes wiederbesiedelt worden.

Deutschunterricht an Schulen

„Die dereinstigen Vorfahren haben sich entschieden, nach Ungarn in diese Gegend auszuwandern, weil sie sich dort ein besseres Leben erwartet haben“, erzählte die Bürgermeisterin. In Schule und Kindergarten werde Deutsch gelehrt und insbesondere auch ältere Einwohner seien teilweise noch in der Lage, Deutsch zu sprechen. Die Bevölkerung versuche also ihre kulturellen und sprachlichen Wurzeln zu bewahren. Als Gastgeschenk zum 800. Geburtstag Unterbalbachs überreichte sie gemeinsam mit weiteren Vertretern der Partnergemeinde an Buchmann und den Ortschaftsrat im Beisein von Bürgermeister Maertens ein großes Bild und eine Jubiläumsurkunde.

Dass die deutschen Wurzeln und kulturellen Traditionen in Rátka noch eine bedeutsame Rolle spielen, zeigte eine Schwarzwald-Tanzgruppe aus Ungarn am frühen Nachmittag auf der Festbühne mit einem einstündigen Auftritt. Auch am weiteren Festbetrieb wie der der abendlichen Theaterpremiere „Die brennende Burg“ und der anschließenden DJ-Partynacht nahmen die ungarischen Delegationsmitglieder teil. Abschluss des Besuchs war ein gemeinsamer Gottesdienst am Sonntagmorgen auf dem Festplatz, bevor die Delegation ihre Heimreise nach Rátka antraten. „Die Ortspartnerschaft hat sich in die Breite entwickelt“, hielt Buchmann fest, der zugleich Vorsitzender des im Frühjahr beim HKV installierten Partnerschaftskomitees ist. Im Oktober 2017 war eine Gruppe von Unterbalbacher Grundschülern mit ihren Eltern für einen Austausch in Rátka – im Juli 2018 kamen dann Schüler und Eltern aus der ungarischen Gemeinde zum Gegenbesuch nach Unterbalbach.

Gegenseitige Besuche

„Die Bürger interessieren sich sehr für die Partnerschaft“, unterstrich Buchmann. Dies habe sich auch darin gezeigt, dass alle 39 Gäste der jüngsten Delegation in Privatquartieren beherbergt werden konnten. Nach der gelungenen Premiere sei für Frühjahr 2020 eine erneute Reise von Grundschülern und Eltern nach Rátka geplant. Gegenseitige Besuche mit großen Delegationen seien wieder 2021 zum 25-jährigen Jubiläum der Ortspartnerschaft vorgesehen.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 25.07.2019