„Die Öffentlichkeit hat ein Recht auf Aufklärung“

Lauda-Königshofen.Bereits vor geraumer Zeit hatte Lauda-Königshofens Bürgermeister Thomas Maertens öffentlich Waffen präsentiert, die angeblich bei einer Durchsuchung in den örtlichen Flüchtlingsunterkünften beschlagnahmt worden seien (wir berichteten). Dies war von Teilen des vorherigen Gemeinderats angezweifelt worden. Schon seinerzeit war die Forderung aufgekommen, dass Ordnungsamt und Bürgermeister beweisen sollten, dass dem so sei.

Zum Stand der Dinge

In der Fragestunde des Rates am Montag wollte Hubert Segeritz (Freie Bürgerliste) wissen, wie denn der Stand der Dinge sei und die Bevölkerung ein Anrecht darauf habe, die Wahrheit über die Herkunft der Waffen zu erfahren. „Hier geht es um die Sorgfaltspflicht. Dies muss öffentlich geklärt werden“, so Segeritz weiter. Für die Fraktion SPD/Freie Bürger stieß Siegfried Neumann ins gleiche Horn. Auch für ihn sei die gegenwärtige Situation nicht hinnehmbar: „So geht das nicht.“

Bürgermeister Maertens lehnte es ab, Quellen zu nennen. „Diese Information steht der Öffentlichkeit nicht zu.“ Er wolle die Räte anschließend nicht-öffentlich informieren. Hubert Segeritz konterte, dass es nicht sein könnte, „erst öffentlich etwas darzustellen“, um es dann nicht klarstellen zu wollen. Und Siegfried Neumann ergänzte, dass „die Öffentlichkeit ein Recht auf Aufklärung hat. Dies darf nicht vertuscht werden“. Die Folge: Kopfschütteln bei zahlreichen Gremiumsmitgliedern über Verhalten und Aussagen des Rathauschefs. Der blieb aber bei seiner Haltung und wollte die Thematik im nicht-öffentlichen Teil der Sitzung behandeln – im Beisein eines Vertreters des Ordnungsamts.

Antrag gebilligt

Allerdings hatte der Bürgermeister da die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Denn SPD/Freie Bürger und Freie Bürgerliste beantragten, den Punkt von der Tagesordnung zu nehmen. Dies geschah dann auch – mit der Stimme des Bürgermeisters.

Kein Kommentar

Zum Ende der öffentlichen Sitzung hatten die FN beim Stadtoberhaupt angefragt, ob er denn bereit sei, öffentlich dazu Stellung zu beziehen, zumal es die Bevölkerung interessiere. Unter Zeugen meinte Bürgermeister Thomas Maertens, dass er nicht bereit sei, „einen Kommentar abzugeben“. Aus seiner Sicht könne die Presse schreiben was sie wolle – und das tue sie ohnehin auch.

