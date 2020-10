Die Mini-Messe biegt auf die Zielgerade ein

Lauda-Königshofen.Es ist wohl die längste Messe, die Königshofen je gesehen hat. Schon seit Mitte September machen jede Woche beliebte Marktbeschicker in der Messestadt Halt, um auf dem Parkplatz gegenüber dem Messegelände ihre neuesten Waren und Dienstleistungen zu präsentieren. Nun biegt die „Mini-Messe“ in die Zielgerade ein.

Kulinarisches und Accessoires

Von Donnerstag, 29. Oktober, bis Samstag, 31. Oktober, – jeweils von 11 bis 19 Uhr – können sich alle Fans des Weingartens „Gänseliesel“ leckere hausgemachte Gerichte schmecken lassen. Daniel Asmuß bietet alles, was dem Gaumen eine Freude macht. Marta Savic hat Ledergürtel, Ledergeldbeutel, Taschen, Rücksäcke und Umhängetaschen im Angebot. Wer schon jetzt auf der Suche nach einem modischen Accessoire für Weihnachten ist, wird hier garantiert fündig.

Von 11 bis 19 Uhr vor Ort

Zu guter Letzt bereichert auch Michael Schultes das Händlerangebot vor Ort. Der bekannte Marktbeschicker aus Fichtenau bietet Strumpfwaren insbesondere für die kühle Jahreszeit an. Wer es sich also gerne mit flauschigen Socken vor dem warmen Kamin gemütlich macht, macht in Königshofen bestimmt einen guten Schnapp.

Alle Händler sind im genannten Zeitraum zwischen 11 und 19 Uhr vor Ort auf dem Parkplatz vor dem Messegelände zu finden.

Ausgewiesene Parkplätze nutzen

Um den Verkehrsfluss durch die Messestadt Königshofen nicht zu behindern, sollten alle Besucher die ausgewiesenen Parkplätze gegenüber der Sporthalle des Turnverein Königshofen (Zufahrt über Seilersweg) nutzen.

Um auf das Händlerangebot vor Ort hinzuweisen, bleibt Königshofen noch bis zum Ende des Marktes festlich geschmückt. Aufgrund der aktuellen Vorgaben besteht an den Ständen Maskenpflicht. stv

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 28.10.2020