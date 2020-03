Die Leistung der Vereine ist „unbezahlbar“

Lauda-Königshofen.Bürgermeisterkandidat Mirco Göbel traf sich mit Vertretern von Vereinen. Er wies eingangs darauf hin, dass er von frühester Jugend an im Vereinsleben seinen Platz gefunden habe und dies für seine persönliche und berufliche Entwicklung sehr wichtig gewesen sei.

„In meiner Jugend hat mich das Vereinsleben in der Jugendgruppe sozialisiert und ich bin bis heute ein Vereinsmensch geblieben in unterschiedlichen Funktionen.“ Unter drei gleichberechtigten Vorstandsmitgliedern des FC Eichel sei er für die „Vereinsentwicklung“ zuständig und trainiere die Frauenmannschaft des FC Eichel. Er wisse also sehr gut, was in den Vereinen gut laufe und wo man ansetzen müsse, um Fehlentwicklungen zu korrigieren.

Er kenne aber auch die andere Seite, nämlich die der Mandatsträger in den Kommunen. Als ehemaliger Stadtrat und aktiver Altstadtbeirat gelte es, manchmal Lösungen zu finden, die unlösbar erscheinen, bei knappen Kassen auf der einen Seite und notwendigen Infrastrukturmaßnahmen auf der anderen Seite, wenn etwa mal wieder die alte Beregnungsanlage für den Sportplatz ausfalle.

Für solche Fälle habe man in Wertheim mit einem stadtübergreifenden Netzwerk für Vereine, die sich kurzfristig gegenseitig aushelfen, gute Erfahrungen gemacht. Ein Modell, das er sich für Lauda-Königshofen auch gut vorstellen könnte. Als Fußballer im Main-Tauber-Kreis sei für die Wertheimer der FV Lauda noch immer eine erste Adresse, auch wenn es da vor Jahren Verwerfungen gegeben habe. FV-Vorstandsmitglieder wiesen darauf hin, dass der Verein mittlerweile seine Hausaufgaben gemacht habe und das Vereinsmanagement sowohl finanziell als auch organisatorisch gut funktioniere.

Trotzdem gebe es Entwicklungen, die nach Auffassung der Diskussionsteilnehmer nicht von den Vereinen allein geschultert werden könnten.

Die Vereine müssten oft gesellschaftliche Fehlentwicklungen kompensieren, weil immer mehr Eltern ihre Kinder einfach abliefern, ohne sich andererseits um die Belange der Vereine zu kümmern. Sie pflegten ihre Spielstätten, seien an den Wochenenden oft überregional unterwegs, betreuten die Jugendlichen im Training und an den Spieltagen. Für nicht wenige Eltern „eine fast rundum sorglose Betreuung zum Nulltarif“, da der Verein auch die Kosten für die Fahrten trage.

Für Bürgermeisterkandidat irco Göbel ist klar: „Die Erwartungen an die Vereine sind groß, das, was sie leisten, unbezahlbar, allein deren Unterstützung muss vor allem im Jugendbereich dringend reformiert werden.“ pm

