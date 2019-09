Die „Lady in Red“

Gerlachsheim.Karin Friedel-Unger alias Karin FU ist am Freitag, 27. September, ab 19.30 Uhr mit ihrem Programm „Lady in Red“ zu Gast in der WeinLese Gerlachsheim. Auf die Frage, wie die Farbe Rot denn klingt, antwortet sie: Rot ist die Farbe der Leidenschaft.

Karin FU hat die Literatur nach roten Spuren durchstöbert und wurde vielfach fündig: Texte und Gedichte von Roald Dahl, Mascha Kaléko, William Shakespeare, Robert Gernhardt, Fritz Eckenga, Elke Heidenreich. Zu Literatur und Musik gibt es Häppchen und – natürlich – rote Weine. Eine Reservierung ist erwünscht unter 09343/7253 oder Karten@weinlese.net.

