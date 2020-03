Die Innenentwicklung weiter intensivieren

Oberlauda.Jochen Groß, Fabian Bayer sowie Werner Kilb begleiteten Bürgermeisterkandidat Mirco Göbel auf seinem Rundgang durch Oberlauda, der im Jugendraum des KJC begann. Bayer stellte Geschichte und Aufgaben der christlichen Jugendarbeit seit 1968 dar. Mirco Göbel zeigte sich beeindruckt. Die Integration der Jugendlichen in Oberlauda sei vorbildlich und eine exzellente Vorbereitung auf die spätere Mitwirkung in den Vereinen.

„Die Vereine leisten hier eine tolle Arbeit“, lobte Göbel. Aus eigener Erfahrung wisse er, dass die Vereinsarbeit ein wichtiger Kitt in der Gesellschaft sei.

Über die Grundschule in Oberlauda wussten die Begleiter zu berichten, dass diese noch vor wenigen Jahren kurz vor der Schließung stand. Durch großes Engagement wurden auswärtige Eltern auf sie aufmerksam gemacht. Auch hier gelte die Aussage von Mirco Göbel: „Kurze Beine, kurze Wege“

Er werde sich dafür einsetzen, dass alle bestehenden Grundschulen erhalten werden, denn die Eltern schätzten das behütete Aufwachsen ihrer Kinder in einer familiären Dorfschul-Umgebung. „Weiter ausbauen“ wolle er das Angebot der Kinderbetreuung. Das sei kommunale Aufgabe, eine gute Zusammenarbeit mit den kirchlichen Trägern sei unerlässlich.

In der Diskussion wurde festgestellt, dass es zu wenig Baumöglichkeiten für junge Familien gebe. Ein Ausweg könnte nach Auffassung des Bürgermeisterkandidaten eine Intensivierung der Innenentwicklung in Oberlauda sein.

Eine Stadtentwicklungsgesellschaft könne hier viel bewirken, auch im Hinblick auf Fördermöglichkeiten und die Entwicklung von mittel- und langfristigen Perspektiven. Diese GmbH dürfe nicht den Gewinn als Ziel haben, sondern sie solle eine Win-Win-Situation herbeiführen und die Stadt handlungsfähig machen.

Als erfahrener Kommunalpolitiker wisse er um die Bedeutung der Bürgerbeteiligung, so Göbel „Ich werde regelmäßige Bürgersprechstunden halten, nicht im Rathaus, sondern auch in den Stadtteilen und Ortschaften.“

Integration mit all seinen Facetten ist auch in Lauda-Königshofen“ein Thema und reicht für mich weit über Flüchtlingsfragen hinaus. „Integration bedeutet Teilhabe an dieser Gesellschaft“.

Integration betreffe alle Einwohner, „also beispielsweise auch Senioren, Jugendliche, Behinderte. Deshalb werde ich die Einführung eines Seniorenbeirats und einer Jugendvertretung zusammen mit dem Gemeinderat zügig umsetzen und der Behindertenbeauftragte des Landkreises wird in Fragen der Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur und der Barrierefreiheit stets um fachliche Beratung eingeladen.“ pm

