Die Heimatgeschichte lag Alfred Wöppel am Herzen

Lauda.„Der Herrgott darf mich noch nicht holen. Erst, wenn ich 100 bin, können wir mal darüber reden“, antwortete Alfred Wöppel stets scherzhaft, wenn er, damals bereits über 90, auf sein hohes Alter angesprochen wurde. Es war ihm allerdings nicht vergönnt, diese „magische“ Zahl zu erreichen. Am 25. Februar wäre es jetzt soweit gewesen: das Laudaer Original wäre 100 geworden. Am 18. August 2011 war er im 92. Lebensjahr gestorben.

Längst hatte er, der jahrzehntelang als Laudaer Altstadt-Rebell von sich Reden machte, vor seinem Tod seinen inneren Frieden mit denen gefunden, die ihm, wie er selbst immer sagte, „manche Nacht geraubt hatten.“ Wie etwa die Stadtverwaltung Lauda-Königshofen, gegen deren Beamten und teilweise auch ihre Bürgermeister er immer wieder ankämpfte, vor allem, wenn die wieder einmal, seiner Meinung nach, allzu schnell die Abrissbirne vor historischen Gebäuden in der Laudaer Altstadt anforderten.

„Besonders in den 1960er und 70er Jahren ist so viel Kulturgut verloren gegangen“, prangerte er häufig an. Den Abbruch des Zehntkellers in seiner unmittelbaren Nachbarschaft, der nach einem Großbrand am 17. August 1976 im darüberliegenden Zehntgebäude noch übrig blieb, verschmerzte er jedoch nie.

Aus Zorn legte er damals seine Mitarbeit im Heimatmuseum, das er mit aufgebaut und mit bäuerlichen Gegenständen bestückt hatte, sowie den stellvertretenden Vorsitz im Heimat und Kulturverein nieder. „Ich habe von der Obrigkeit keinerlei Unterstützung bekommen“, beklagte sich der Ur-Laudaer sehr häufig.

Doch Alfred Wöppel hatte sich mit einer ihm eigenen gehörigen Portion Schalk im Nacken gerächt. Als Hobby-Schnitzer schuf er eine Maske, auf der ein grimmiges Männergesicht die Zunge herausstreckte. Und diese Maske platzierte Alfred Wöppel am Giebel seiner Scheune, genau gegenüber des Rathauses und exakt vor den Fenstern der Beamten.

Alfred Wöppel wurde noch zu Lebzeiten ob seiner „Giftpfeile“ in Richtung Rathaus rehabilitiert und erhielt sogar den Ehrenteller der Stadt Lauda-Königshofen „für besondere Verdienste um die Erhaltung und Förderung des Brauchtums sowie die Pflege der Laudaer Heimatgeschichte“, doch die Maske überdauerte seinen Tod und hängt heute noch.

Bis 2006 hat Alfred Wöppel hoch betagt in Eigenregie noch spezielle Stadtführungen gehalten, denn durch sein Wissen um die Stadtgeschichte und viele alte Gebäude schöpfte er aus einem einzigartigen Fundus, noch dazu vorgetragen in altem „Laudemer“ Dialekt und mit viel Humor gewürzt.

Der blieb bei ihm nie auf der Strecke und er war stets Medizin und für ihn ein Grund dafür, dass er so alt werden durfte. Danach sah es aber zunächst nicht aus, denn der Zweite Weltkrieg war sein dunkelstes Lebenskapitel, das seine Abschnitte an der Front vor Moskau, im Kaukasus und im Kessel von Stalingrad diktiert bekam. Er wurde mehrfach verwundet.

Alfred Wöppel erlebte 1945 das Gemetzel im Ahornwald und den Beschuss von Deubach hautnah mit, da er mit dem Pferdegespann seines Vaters von der Deutschen Wehrmacht als Begleitung eines letzten Aufgebots gegen die anrückenden Amerikaner zwangsrekrutiert worden war. Alfred Wöppel kämpfte deshalb bis zu seinem Tod darum, dass am 31. März ein Gedenkläuten an diese letzten Kriegstage in Lauda bzw. Heckfeld und die Opfer erinnert, leider vergeblich. Einige Jahre vor seinem Tod suchte er mit seinem Enkel die alten Kriegsschauplätze in der nahen Umgebung auf und schilderte, teilweise mit weiteren Zeitzeugen, die Geschehnisse auf einem Videofilm. Er sicherte sie der Nachwelt, anschaulich und voller Leben.

1947 heiratete Alfred Wöppel, der am 25. Februar 1920 in Lauda geboren wurde, seine Frau Gertrud, ebenfalls eine gebürtige Laudaerin. Drei Töchter gingen aus der Ehe hervor. Mit ihr machte er die alte Laudaer Tracht, die er auf dem Dachboden seiner Schwiegereltern gefunden hatte, wieder „salonfähig“. Beide trugen sie an närrischen Tagen, sein Konterfei und das seiner Frau sind noch heute Bestandteil des überdimensionalen Bühnenbilds bei den jährlichen Prunksitzung.

Überhaupt gehörte sein Herz der „Laudemer Faschenoochd“, die er einige Jahre auch als Büttenredner bereicherte. Dabei drehte er die „Lumpereien“ vieler Persönlichkeiten durch die „Putzmühle“.

Alfred Wöppel fand am 1. September 2011 auf dem Bergfriedhof in Lauda neben seiner Frau Gertrud seine letzte Ruhestätte.

