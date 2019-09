Die ganze „Wahrheit“ erträgt nicht jeder

Monica Traber liest seit über drei Jahrzehnten als Wahrsagerin aus der Hand. Zum ersten Mal kam sie mit ihrem roten Wagen auf die Königshöfer Messe, um Menschen die Zukunft zu deuten.

Königshofen. Was hält die Zukunft für mich bereit? Heirate ich in fünf Jahren, und wenn ja, wen? Wie steht es um meine Gesundheit, wenn ich einmal alt sein werde? Werde ich zum Lotto-Millionär oder starte ich beruflich bald so richtig durch? Brennende Fragen, auf die normalerweise kein Mensch eine Antwort kennt.

Die Zukunft steht nicht nur „in den Sternen“. Sie liegt auch in den Linien einer Hand. Davon ist zumindest Monica Traber felsenfest überzeugt. Schon seit mehreren Jahrzehnten reist sie als Hand- und Kartenleserin durch ganz Europa.

Auch auf der Königshöfer Messe empfängt sie Menschen, die neugierig darauf sind, was das Schicksal für sie wohl so bereit halten mag – Menschen, die sich Antworten erhoffen auf die „großen“ Fragen des Lebens: Was wird werden in Liebe, Beruf oder Gesundheit?

Ich betrete ihr kleines, heimeliges Wohnzimmer, sitze der Frau gegenüber, die mir gleich meine Zukunft weissagen wird. Ob ich nun ernsthaft daran glaube oder nicht – ein bisschen mulmig ist mir bei der Sache schon.

Eine besondere Begabung

„Wie jemand, der gut singen kann, habe ich eine Begabung im Handlesen. Ich sage den Leuten die Wahrheit ins Gesicht“, beschreibt die 65-jährige Frau ihren Beruf. „Zum Aus-der-Hand-Lesen gehört ein intensives Studium. Es geht darum, die Namen der Linien zu kennen und sie zu deuten“. Da gibt es zum Beispiel die sogenannte Lebenslinie, die Flusslinie – schnell wird mir klar, das ist eine Wissenschaft für sich, auch wenn es mit eigentlicher, empirischer „Wissenschaft“ nicht allzu viel zu tun haben mag.

Monica Traber wuchs in einer Seiltänzerfamilie auf. Wer in einem solchen Umfeld aufwächst, für den ist es fast schon naheliegend, dass das Baby in schwindelerregender Höhe getauft wird. Bei Monica Traber war das exakt so. Mit ihrer Familie trat sie über viele Jahre in ganz Europa auf. „Als ich acht war, begann ich, auf dem Seil zu stehen. Ich wurde da hineingeboren.“

Das Hand- und Kartenlesen hat sie von ihrer Tante gelernt: „Sie entdeckte meine Begabung. Dieses ,Handwerk’ hat sich dann wie ein roter Faden durch mein Leben gezogen.“

Ihr Klientel umfasst alle Altersgruppen. Junge studierte Leute sitzen ihr im roten Wagen genauso gegenüber, wie ältere lebenserfahrene. Traber übermittelt den Ratsuchenden, was sie in den Linien sieht, gibt nicht immer alles preis, was ihr die feinen Fältchen verraten. „Zu viel können die Leute nicht verkraften“, schränkt sie ein.

Den Menschen helfen

Oft gehe es in den Gesprächen um persönliche Probleme oder berufliche Entscheidungen. Wem die Resultate aus der eigenen Hand nicht genügen, dem legt Monica Traber auch die Karten – die nämlich beantworten auch „speziellere Fragen“, wie sie sagt. Jede der Karten hat eine bestimmte Bedeutung und je nach Konstellation eine ganz eigene Botschaft. „Ich übe meinen Beruf so gern aus. Es hat so einen beruhigenden Effekt, wenn man merkt, dass man jemandem geholfen hat.“ Traber unterstützt Menschen in Not auch außerhalb ihrer Wahrsagersprechstunde, bekräftigt sie.

Nur bei einem „Kundenschlag“ kennt sie kein Pardon: „Leute, die mich nur ,entlarven’ wollen und mich nicht ernst nehmen, die schicke ich raus.“

Ein „Feedback“ bekommt die Wahrsagerin meistens, wenn sie ihre Kunden bei der gleichen Veranstaltungen im darauffolgenden Jahr trifft. „Ich merke mir die Leute zwar nicht, aber es gibt natürlich Geschichten und Schicksale, die ich so schnell nicht vergesse.“

Ich höre ihr aufmerksam zu, bis dahin unentschlossen, ob ich ihr Einblick in meine Hand und mein Leben gewähren soll – und dennoch: Jetzt will ich das selbst wissen. Wie funktioniert das ganz praktisch? Wo mag meine Lebenslinie enden? Ich wage bei meinem Besuch auf der Messe den „Selbstversuch“ und lasse mir von Wahrsagerin Monica Traber aus der Hand lesen.

Gute Aussichten

Sorgen muss ich mir wohl vorerst keine machen. So zumindest tut es mir Monica Traber kund. Um meine Gesundheit ist es auch in Zukunft, sogar bis ins hohe Alter, offenbar gut bestellt.

Auch beruflich stehen mir, so sagt sie, weiter alle Wege offen. Ich bin froh. Meine innere Anspannung weicht. Alles sehr erfreulich. Kein Wort von Krankheit oder Tod.

Dass ich viel von meiner Mutter habe, wie sie zu erkennen meint, ist mir allerdings selbst neu. Die Frage, wann oder mit wem ich vor dem Traualtar stehe, bleibt vorerst offen. Schade. Da hätte ich doch zu gern mehr gewusst. Manchmal sollte ich neben meiner Rationalität „noch mehr Gefühl walten lassen“, rät mir die Wahrsagerin. – Volltreffer. . .

Trifft’s ein oder nicht?

Sollte ich, wie von Monica Traber prognostiziert, im nächsten Jahr wieder kerngesund über die Messe schlendern, werde ich sicher vorbeischauen und prüfen, ob sie denn mit ihren „Vorhersagen“ recht hatte.

Viele Ereignisse träfen allerdings erst in einem Drei Jahres-Rhythmus ein. Ob das alles wahr wird, was ich da so gehört habe, braucht also erst einmal Geduld, und vor allem eins: den Glauben ans Lesen aus der Hand.

