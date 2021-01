Die Dickste im ganzen Wald

Heckfeld.Die Knierer-Buche bei Heckfeld steht diesmal im Fokus der Serie„Bemerkenswerte Bäume“.

Die Rotbuche gilt als Mutter des Waldes. Sie ist der häufigste Waldbaum Mitteleuropas und kommt mit den Klima- und Standortverhältnissen sehr gut zurecht.

Der wissenschaftliche Name der Rotbuche lautet Fagus sylvatica. Der deutsche Name kommt von der leicht rötlichen Farbe des Holzes. Eine große Buche kann an einem Tag zirka 7000 Liter Sauerstoff produzieren. Die Rotbuche ist leicht an der silbergrauen, glatten Rinde zu erkennen. Sie hat glatte, oval-runde Blätter, die sie im Herbst abwirft. Diese sind ein wichtiger Nährstofflieferant für den Waldboden, wo sie eine schützende Decke für Schnecken, Insekten, Würmer, Asseln und Pilze bilden. Die Rotbuche wächst an vielen verschieden Standorten. Sie kommt mit wenig Licht aus, so dass die jungen Bäume viele Jahre lang unter dem Schutz der Mutterbäume aufwachsen können. Buchen können etwa 400 Jahre alt werden.

Ein außergewöhnliches Exemplar ist die Knierer-Buche bei Heckfeld. Der als Naturdenkmal ausgewiesene Baum ist etwa 350 Jahre alt und der dickste im Wald des gesamten Landkreises: Er ist zirka 30 Meter hoch, der Umfang beträgt 5,50 Meter.

Wer den Baum besuchen möchte, folgt dieser Wegbeschreibung: Ausgangspunkt ist der Wanderparkplatz zwischen Heckfeld und Buch am Waldeingang nach der Autobahnunterführung. Dem leicht ansteigenden Hauptweg rund 700 Meter auf die Höhe folgen, dann links in den asphaltierten schnurgeraden Alleeweg einbiegen. Nach etwa 400 Metern steht die Buche auf der rechten Seite. Sie sticht nicht gleich ins Auge, weil sie von vielen starken Bäumen eingerahmt wird. Ein Holzschild mit dem Namen „Kniererbuche“ ist vor dem Baum angebracht. GPS: Ost 09˚35’31,16 Nord 49˚33’02,12.

