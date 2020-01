Die Beteiligung war wieder hervorragend

Unterbalbach.Mit einer kleinen Feierstunde wurden viele Sportler im Sportheim empfangen, die 2019 die Sportabzeichenprüfung erfolgreich absolvierten. Vereinsvorsitzender Alois Imhof dankte bei der Begrüßung den Übungsleitern/-innen für ihren ehrenamtlichen Einsatz und überreichte ein kleines Geschenk.

Anschließend erläuterte Siegfried Zeitler, dass 76 Teilnehmer, genauso viele wie im Vorjahr, das Sportabzeichen absolvierten. Insgesamt wuden an 50 Jugendliche und 26 Erwachsene die Urkunde überreicht: 42 mal in Gold, 30 mal in Silber und 4 mal in Bronze.

Gold: Feena Altmeyer, Kuno Bamberger, Jule Breunig, Jan Elzer, Rainer Fell, Claudia Fischer, Klara Fischer, Michael Graf, Laura Gutte, Delia Hartmann, Niko Hartmann, Steve Hartmann, Maria Heiduk, Lothar Herschlein, Emma Hofmann, Felix Hofmann, Marielle Keller, Adrian Knab, Fabian Künzig, Jonathan Künzig, Jule Lanig, Noemi Lanig, Tamara Leber, Thomas Leber, Yannik Leber, Hannelore Maghary, Siegfried Maier, Christin Mechler, Helena Moll, Tim Ries, Hannah Rudelgaß, Sonja Schenk, Ferdinand Schmidt, Franziska Schmidt, Luca Schneider, Steffen Schönleber, Peter Sommerrock, Marc Sommerrock, Theresa Volk, Lisa Walch, Lotta Weiland, Konstancja Wojcik.

Silber: Alexa Babichev, Sarah Barthelmes, Arjen Broens, Emma Dürr, Larissa Fehn, Pascal Fischer, Nina Freitag, Yannik Garreis, Ben Gaust, Tim Hahn, Manfred Heiduk, Antonia Hofmann, Rafael Keller, Laurin Koßagk, Ann-Sophie Leber, Victoria Ludwig, Gerhard Moll, Nick Nietsch, Alina Ott, Mirco Scherer, Maximilian Schneider, Justin Schwab, Maja Sommerrock, Marcella Stindl, Ege Tanriverdi, Enrico Wägerle, Jannis Waldherr, Malte Walzenbach, Siegfried Zeitler, Theresia Zeitler.

Bronze: Domenic Krautz, Jannis Ott, Bastian Seeburg, Andreas Zeitler. Dominic Faul überreichte zum Schluss die Familiensportabzeichen an die Familien Fischer, Heiduk, Leber und Zeitler. Er beglückwünschte alle Sportler für die erfolgreichen Sportabzeichen. Bei den Übungsleitern/-innen bedankte er sich für das große Engagement und den ehrenamtlichen Einsatz. djk

