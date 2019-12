Marbach.Die Tradition bleibt auch weiterhin gewahrt: Seit mittlerweile bereits etliches mehr als 60 Jahren –und dies in regelmäßiger Folge – sorgt die Theatergruppe des Turn- und Schützenvereines Marbach jeweils über die Jahreswechsel für beste Unterhaltung. Auch zum Ende von 2019 und zum 2020er-Anfang fehlt somit dieser stets gut besuchte Anziehungspunkt der kleinen, aber feinen TSV-Abteilung nicht, wobei die beim jetzigen Stück diesmal zusammen zehn Darsteller – jeweils fünf Damen und Herren – nach mehrwöchigen und zuletzt immer intensiveren Proben inzwischen natürlich längst der baldigen Premiere entgegenfiebern.

Der Startschuss zu den insgesamt sechs Aufführungen fällt dabei an den Weihnachtsfeiertagen mit Fortsetzung im neuen Jahr, wenn sich auf der stets passend gestalteten Bühne der Turnhalle alles um „Die ausgebuffte Rentner-WG“ dreht – eine Krimikomödie in drei Akten von Beate Irmisch.

Was den Inhalt anbelangt, beginnt alles mit der Frage: Seniorenheim? Mit der Antwort: „Nein Danke“ fiel nämlich gleichzeitig für die befreundeten älteren Semester Johann, August, Lotte und Käddi die Entscheidung, sich zu einer Rentner-WG zusammenzuschließen und gemeinsam ein altes Haus zu erwerben.

Da aber alle vier nicht über die feudalste Rente verfügen, bedeutet oft der Erste im Monat schon fast der Letzte. Mahnungen, Zahlungserinnerungen und Aufforderungen öffnet man erst gar nicht mehr, sondern lässt sie direkt in der Küchenschublade verschwinden. Als nun auch noch an Weihnachten der große Kredit zur Tilgung ansteht, herrscht eingangs Ratlosigkeit. Wie könnte man schnellstens an Geld kommen, um den Verkauf von Heim und Hof zu verhindern?

Die Idee, gemeinsam die Kreissparkasse der netten Frau Zocke um einige Hunderttausend zu erleichtern, zerschlägt sich leider rasch. Da kam dem Quartett doch glatt ein anderer zuvor: Aber so leicht lassen sich die Oldies nicht unterkriegen…

Den Schwank auf die Bühne bringen hierbei Wolfgang Weigand (August Stein; schwerhörig und schlitzohrig), Ottmar Schmitt (Johann Witz; hinter jedem Rock her), Sandra Köhler (Lotte Bröckel; will für alle das Beste), Mechthild Weigand (Käddi Hase; sehr cool), Melina Gensler (Veronika Hase; Enkelin von Käddi, Polizeianwärterin), Luzia Haas (Vladira; bei den älteren Herrschaften putzende Polin), Jacqueline Reinhard (Clothilde Zocke; stark lispelnde Sparkassendirektorin), Joachim Schäffner (Heinz-Udo; Clothildes Mann, Tölpel), Hartmut Schäffner (Pastor Albert; gutmütig) und Michael Hofmann (Ede Steinbeisser; nicht zu cleverer Bankräuber), wobei die Premiere am Donnerstag, 26. Dezember, um 20 Uhr steigt.

Weiter geht’s dann um 18 Uhr am Sonntag, 29. Dezember, sowie im neuen Jahr am 3., 4. und 11. Januar darauf wiederum jeweils um 20 Uhr, während die Vorstellung dazwischen am 5. Januar schon um 18 Uhr beginnt. bix

