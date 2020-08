„Deutschland gut aufgestellt“

Oberbalbach.Auf Einladung des Stadtverbandes der Senioren-Union Lauda-Königshofen hat Nina Warken, MdB, Oberbalbach besucht. Stadtverbandsvorsitzender Christian-Andreas Strube hieß unter Einhaltung der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zahlreiche Gäste im Landgasthaus „Zum Hirschen“ willkommen. Ortsvorsteherin Monika Noorlander freute sich über den Besuch.

Zunächst ging Warken auf die vielseitigen Arbeiten als Zweite Vorsitzende des Untersuchungsausschusses zur Pkw-Maut ein. Hier gilt es Schäden zu minimieren. Im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz gebe es zahlreiche und vielfältige Aufgaben zu meistern.

Zur Lage bei der Ausbreitung des Coronavirus war sie überzeugt, dass man die richtigen Maßnahmen getroffen hat. Bei der Höhe der Neu-Verschuldung könne man aber „Bauchschmerzen“ bekommen, denn die Gelder müssten durch Einsparungen an anderer Stelle und Ankurbelung der Wirtschaft schnellstmöglich zurückgezahlt werden, um spätere Generationen nicht unnötig zu belasten. Das Ziel der „Schwarzen Null“ sei dem Land zugute gekommen. „Deutschland ist in Europa vergleichsweise gut aufgestellt und wenn es dem Land gut geht, kommt dies auch in Europa gut an. Jeder Einzelne ist hier mit gefordert.“.

Ein weiterer Schwerpunkt während des deutschen Vorsitzes der Ratspräsidentschaft sei die Terrorismusbekämpfung europa- und weltweit. Es kämen nicht nur Menschen zu Schaden, sondern auch die nationale und die Weltwirtschaft. Hier gelte es mit allen verfügbaren Kräften entgegenzuwirken. Eine Wahlrechtsreform sei in Arbeit. Es gebe aber noch viele Hürden zu überwinden, dennoch sei man auf einem guten Weg. Die erneut von der Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer geforderte Einführung eines Pflichtjahres wurde zustimmend diskutiert. Jungen Menschen stehe es gut an, über den Tellerrand zu schauen und sich für die Gemeinschaft einzusetzen.

In der Diskussion war man sich einig, dass die Einschränkungen bei der Bewältigung der Pandemie zwar für jeden in unterschiedlicher Auswirkung und Wahrnehmung beschwerlich, aber in Masse akzeptiert und erfolgreich waren. Man dürfe jetzt nicht leichtsinnig werden. Der Vorwurf eines Besuchers von Menschenrechtsverletzungen durch die Maßnahmen wurde von allen scharf zurückgewiesen.

Abschließend sprach der Ehrenvorsitzende der Kreis-Senioren-Union, Werner Keppner, Nina Warken den Dank für das Geleistete aus. Mit Herz und Hand, gepaart mit viel Verstand habe sie die anstehenden Aufgaben mit gemeistert. Er wünschte ihr bei der Nominierung für die Wahl zum Deutschen Bundestag viel Erfolg. pm

