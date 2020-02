„Der Mensch steht immer im Mittelpunkt“

Unterbalbach.„Der Mensch steht für mich immer im Mittelpunkt meines Engagements.“, so greift Bürgermeisterkandidat Mirco Göbel gleich zu Beginn sein zentrales Anliegen auf.

Es sei ihm sehr wichtig, von den Bürgern direkt zu erfahren, was gut läuft und was beibehalten bzw. was verändert und verbessert werden sollte. Bei seinem Rundgang mit Ortsvorsteher Andreas Buchmann nahm er vor Ort in Augenschein, wo Handlungsbedarf besteht.

Enorme Schäden

Im Gebiet der Lehmgrube, wo die durch einen Starkregen ausgelöste Schlammlawine enorme Schäden angerichtet hat, sieht Göbel neben dem angelegten Graben-Wall-System zur Sicherung der Wohnhäuser weiteren Handlungsbedarf.

Der erfahrene Kommunalpolitiker und Pädagoge war durchaus angetan von der guten Infrastruktur Unterbalbachs und sicherte den zahlreichen Bürgern zu, damit das im Bereich „Schulen vor Ort“ auch so bleibe, sich für den Erhalt der bestehenden Grundschulen einzusetzen. Der Grundsatz „Kurze Beine – kurze Wege“ spiegele die Notwendigkeit des Erhalts auch kleiner Grundschulen vor Ort wieder.

Neben der Lösung der Verkehrs- und Lärmproblematik ist die Erstellung eines Wohnraumkonzepts für alle Stadtteile eine zentrale Voraussetzung für eine gute Entwicklung. So müsse die Erweiterung des Baugebiets Mühlbach-Heissgrat für alle von großem Interesse sein. Die Stadt müsse ihrem Grundsatzbeschluss, alle Stadtteile mit ausreichend Bauplätzen zu versorgen, nachkommen. Dennoch dürfe die Innenentwicklung in den Stadtteilen nicht vernachlässigt werden. Hierzu wäre nach Ansicht Göbels die Gründung einer Stadtentwicklungsgesellschaft äußerst hilfreich, um eben diese in den Stadtteilen durch adäquate Maßnahmen weiter voranzutreiben.

Weiteres Thema

Ein weiteres Thema war die Förderung der Vereinsarbeit (vor allem Jugend/Nachwuchsarbeit). Selbst vielfach engagiert, begründete der Kandidat, warum eine aktive Bürgerschaft in allen Bereichen der Kommune notwendig sei. Als Anlaufstelle für bürgerschaftliches Engagement werde er dem Gemeinderat vorschlagen, innerhalb der Verwaltung eine Fachstelle anzusiedeln. Das Engagement der Bürger zu unterstützen, sei eine sehr wichtige Aufgabe, „denn ohne eben diesen Einsatz fehlt das, was das Zusammenleben in der Kommune ausmacht“.

In der sich Diskussion wurden etwa Themen wie Lärmaktionsplanung, städtisches Verkehrskonzept und eine Mittelfristplanung als Prioritätenliste für Straßen- und Hallensanierungen besprochen.

Nach dem sehr freundlichen Beifall ging es zur Nachsitzung, die – wie der Wertheimer Göbel zufrieden feststellte – erfreulicherweise auch in Lauda-Königshofen gang und gebe sei. pm

