Der kleine Theo regt zum Nachdenken an

Margit Holler aus Lauda hat mit „Theo und die kleine Raupe“ eine warmherzige Geschichte für Kinder geschrieben. Das Buch ist ab dem 10. Dezember erhältlich.

Lauda. Kinder stellen gerne die verblüffendsten Fragen. Und regen damit auch die Großen zum Nachdenken an. So ging es auch Margit Holler aus Lauda. Als sie bei einer Freundin zu Besuch war, las diese gerade ihrem Sohn Theo eine Geschichte über eine kleine Raupe vor, die zu einem wunderschönen Schmetterling wird.

Mit großen Augen fragte der damals Zweijährige: „Ist die kleine Raupe tot? Wo ist sie denn hin?“. Diese Fragen fand Margit Holler so spannend, dass sie Theo die Antwort nicht einfach sagen, sondern in Form eines Kinderbuches geben wollte. Das Ergebnis trägt den Titel „Theo und die kleine Raupe“ und ist ab dem 10. Dezember erhältlich.

Schon immer fasziniert

„Solche Lebensfragen haben mich schon immer interessiert“, erzählt die 64-Jährige, die bis zu ihrem Ruhestand mehr als 20 Jahre als Buchhändlerin in Lauda gearbeitet hat. Auch das Schreiben hat sie schon immer begeistert. „Für die wesentlichen Dinge die passenden Wort zu finden, das fasziniert mich einfach“, sagt Holler.

Um die Fragen von Theo zu beantworten, hat sie die richtigen Worte gefunden. Und hat den mittlerweile Fünfjährigen, der sie überhaupt erst zum schreiben der warmherzigen Geschichte inspiriert hat, auch gleich zu deren Hauptfigur gemacht.

Im Buch versucht Theos Mutter, seine neugierigen Fragen zu beantworten und kommt dabei selbst ins Nachdenken. Sie erzählt ihm die Geschichte einer kleinen Raupe. Diese ist am Anfang nur ein klitzekleines Körnchen in einem Ei, doch sie wird immer größer, bis sie irgendwann schlüpft. Und dann immer weiter wächst, bis sie zu einem Schmetterling wird. In der Geschichte geht es aber nicht nur um die Raupe, sondern auch darum, dass auch Theo wächst und immer größer wird. „Irgendwann bist du so groß wie Papa“, sagt ihm seine Mama Judith.

Herzensangelegenheit

„Das Buch war für mich eine Herzensangelegenheit, es hat mir viel Spaß gemacht hat“, verrät die Autorin, die ursprünglich aus der Nähe von Schrozberg stammt. Auch die Kinder sollen beim Lesen der Geschichte viel Freude haben, das war ihr wichtig. „Mein Prinzip als Buchhändlerin war immer, dass Lesen Spaß machen soll – und mein Buch soll ebenfalls Spaß machen“, bemerkt sie.

Als Zielgruppe für die Geschichte sieht sie Kinder im Kindergarten und den ersten Grundschuljahren. Rund ein halbes Jahr hat es gedauert, bis aus ihrer Idee ein fertiges Werk entstanden ist. Wobei sie den ersten Entwurf in gerade mal einem Wochenende fertig hatte. Doch danach ist die Arbeit erst richtig losgegangen.

Bis der Text seine endgültige Form hatte, hat es bereits einige Wochen gedauert. Und dann sollte das Buch natürlich auch noch eine hübsche Aufmachung bekommen. Für diese verantwortlich ist Jenny Rosenberg. Mit zahlreichen handgemachten Zeichnungen im Bilderbuchstil und Fotos von Theo und seiner Mama hat sie das Buch auch optisch zu einem echten Hingucker gemacht.

Vom wohl wichtigsten Kritiker hat das Buch übrigens schon ein dickes Lob erhalten – von Theo selbst. Der mittlerweile Fünfjährige, der später einmal Dino-Forscher oder Feuerwehrmann werden will, hat es nämlich schon gelesen. Und ziemlich toll gefunden. „Er liebt es“, freut sich Margit Holler. Dass der kleine Mann die Hauptfigur sein durfte, habe ihm sehr gefallen.

„Theo und die kleine Raupe“ soll übrigens nicht die einzige Geschichte mit dem aufgeweckten Jungen bleiben. Margit Holler hat schon zwei Fortsetzungen in Arbeit.

Teil zwei soll den Titel „Theo und das Baby Martha“ tragen und davon handeln, wo Theos neues Geschwisterchen eigentlich herkommt.

Der dritte Teil wird „Theo und wenn nichts dazwischen kommt, sterben wir, wenn wir Uropa sind“ heißen. In der Geschichte wird es darum gehen, „wo Oma und Opa hingegangen sind“, wie die Autorin verrät.

Doch erst einmal steht die Veröffentlichung von „Theo und die kleine Raupe“ an. Zunächst einmal als Sonderdruck in kleiner Auflage. Denn momentan ist Margit Holler noch auf der Suche nach einem Herausgeber für eine größere Auflage. „Ich würde mehr sehr freuen, wenn es bei einem großen Verlag erscheint“, sagt sie.

Erhältlich ist ihr Erstlingswerk ab dem 10. Dezember in den Buchhandlungen Schwarz auf Weiß in Tauberbischofsheim sowie bei Moritz & Lux in Lauda und Bad Mergentheim. Wer sich eine Ausgabe sichern will, hat dazu außerdem die Gelegenheit dazu beim „Advent im Pfarrhof“ in Lauda am 14./15. Dezember und bei der Dorfweihnacht in Oberlauda am 15. Dezember.

Wer möchte, kann das Buch auch für elf Euro direkt bei Margit Holler bestellen unter margitholler@freenet.de. Von jedem verkauften Buch spendet die Autorin drei Euro an den Tafelladen in Lauda-Königshofen. Nochmal 100 Euro als Spende legt zudem Stieber Druck drauf, wo das Buch gedruckt wird.

